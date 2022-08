Claus Bolzinger hört auf: Concordia Wört mit neuer Führung

Bei der Hauptversammlung der Concordia Wört im Landgasthof Lustnau hat der Vorsitzende Claus Bolzinger zahlreiche Mitglieder begrüßt. Die letzten zwei Jahre seien für alle Vereine ungewöhnlich gewesen und man hoffe inständig, dass jetzt wieder eine Art „Normalität“ im Vereinsleben einkehren wird, so Bolzinger bei seiner Begrüßungsrede.

Anschließend wurde über die neue Vereinssatzung abgestimmt, die es erlaubt, bis zu drei gleichberechtigte Vorstände zu wählen. Die Satzung wurde einstimmig von der Versammlung angenommen.

Schriftführer Alois Linder ließ in seinem kurzen Bericht das letzte Jahr nochmals Revue passieren. Die Zahl der Auftritte hielt sich angesichts der Pandemie in Grenzen. Der Bericht des Abteilungsleiters der Theatergruppe Alexander Köder war ebenfalls kurz und bündig. Da die letzten 2 Jahre keine Theateraufführungen stattfanden, hofft man in dieser Abteilung, dass Anfang 2023 wieder gespielt werden kann.

Benjamin Raab, als Vertreter der Gemeinde Wört, betonte die Wichtigkeit von Vereinen für das soziale Zusammenleben, erst recht in Zeiten wie diesen. Er wies auf die Bedeutung der Concordia als Kulturträger und auch als Repräsentant der Gemeinde hin.

Da Claus Bolzinger als Vorsitzender aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, musste eine neue Führung der Concordia gewählt werden. Sehr zur Erleichterung der anwesenden Mitglieder wurden Martina Grimm, Isolde Deeg und Martin Lutz als neue Vereinsvorsitzende je einstimmig gewählt. Den Vorstand vervollständigen Schriftführer Alois Linder und Hauptkassierer Andreas Maier, die in ihren Ämtern einstimmig von der Versammlung bestätigt wurden.

In den erweiterten Vorstand wurde Michael Häbich auf weitere zwei Jahre gewählt. Neu im Ausschuss sind Claus Bolzinger und Birgit Regner. Beide wurden ebenfalls einstimmig gewählt.

Reiner Nickel, der Vorsitzende des Eugen-Jaekle Chorverbandes im Bezirks Ellwangen, zeigte sich in seinem Grußwort erleichtert über die komplette Vorstandsbesetzung bei der Concordia Wört.

Martina Grimm bedankte sich abschließend bei Claus Bolzinger für dessen sehr gute Arbeit während der letzten zwei Jahre und überreichte ihm ein Geschenk.

Claus Bolzinger seinerseits bedankte sich bei seinem Ausschuss für die jederzeit „hervorragende Unterstützung“ und wünschte den gewähltenen Vorsitzenden viel Erfolg. Er beschloss die Sitzung mit der Hoffnung, dass sich vielleicht doch die Anzahl der Sängerinnen und Sänger in Zukunft erhöhen könnte.