Bei Dinkelsbühl: Kleinflugzeug muss notlanden

Am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr hat die Polizeiinspektion Dinkelsbühl die Mitteilung erreicht, dass ein Kleinflugzeug eine ungeplante Notlandung im Bereich des Ortsteils Esbach durchführen musste. Da sich ein Polizeihubschrauber bereits wegen eines anderweitigen Einsatzes in der Nähe befand, nahm dessen Besatzung sofort die Suche nach dem Notlandungsort auf. Unmittelbar an der Ortschaft Esbach wurden sie fündig.

Der 51-jährige Pilot stand zu dieser Zeit bereits außerhalb seiner Maschine und machte durch Winken auf sich aufmerksam. Nach Eintreffen weiterer Streifen sowie nach der Landung des Polizeihubschraubers, eines Rettungshubschaubers und eines SAR-Hubschraubers der Bundeswehr wurde schließlich festgestellt, dass das Kleinflugzeug des Herstellers Piper auf einem Acker wegen eines technischen Problems am Motor notlanden musste. Das Bugrad des Kleinflugzeugs wurde dadurch abgeknickt, anschließend schlug es dem Propeller im Ackerboden auf. Der Pilot wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen von den Rettungskräften ins Klinikum nach Dinkelsbühl gebracht. Am Flugzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro.

Die Feuerwehr sowie das THW Dinkelsbühl waren mit starken Kräften vor Ort. Das Fluggerät soll in den nächsten Tagen von Spezialisten aus einer Flugzeugwerft in Straubing geborgen und abtransportiert werden.