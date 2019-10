Bayrischer Abend kommt in Wört bestens an

Der Wörter Musikverein hat am vergangenen Samstag einen grandiosen bayrischen Abend gefeiert. Die zweite Auflage des Events erwies sich dabei wieder als Publikumsmagnet. Die Halle war bereits kurz nach Saalöffnung voll, sollte im im Laufe des Abends aber noch deutlich voller werden.

Um ihr Publikum auch beim zweiten bayerischen Abend bestens zu unterhalten, hatten sich die Wörter Musikanten samt Dirigentin Katharina Sörgel im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt und neben vielen neuen Stücken sogar ein paar zünftige Showeinlagen einstudiert. Zur großen Freude der Besucher. Beim Publikum kam das bestens an. Die Leute in der Halle gingen begeistert mit.

So etwa bei dem Stück „Rock me“ von voXXclub, als die feschen Musikerinnen im Dirndl über die Bühne wirbelten. Zu später Stunde sorgten dann die Musiker mit einem Maßkrugtanz für wahre Begeisterungsstürme. Dass sie nicht nur tanzen können, zeigten die Musiker bei ihrem abwechslungsreichen musikalischen Programm. Egal, ob Polka, Marsch, Stimmungsmusik oder klassische Blasmusikstücke. Da war am Samstag wirklich alles drin.

Obwohl bei den Wörter Musikanten derzeit nicht alle Register vollständig besetzt werden können, zeigten die Kapelle unter dem Dirigat von Katharina Sörgel eine glänzende Leistung. Unterstützung bekamen die Musiker an dem Abend noch von der Gruppe Dance for Kids, die den Reigen der Showeinlagen eröffnet hatten.

Die Gäste wurden aber nicht nur mit Musik und Tanz verwöhnt. Es gab selbstverständlich auch wieder köstliche bayrische Schmankerl und Getränke.

Und wer von all dem nicht genug bekommen konnte, der konnte später bei der After-Show-Party in der gemütlichen Bar bis spät in die Nacht weiterfeiern.