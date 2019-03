Bau der Ortsumgehung Dinkelsbühl ist genehmigt

Dinkelsbühl bekommt seine Ortsumgehung. Die Regierung von Mittelfranken hat dazu jetzt den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Ortsumgehung Dinkelsbühl im Zuge der B25 erlassen. Darüber wurde am Montag in einer Pressemitteilung informiert.

Die geplante Ortsumgehungstrasse beginnt demnach nördlich von Dinkelsbühl auf Höhe der Einmündung der aus westlicher Richtung von Crailsheim ankommenden Staatsstraße 2218 in die B25 und wird mit Hilfe eines Kreisverkehrs an die bestehende Bundesstraßentrasse angebunden. Die Ortsumgehung verläuft zuerst in östliche Richtung und kreuzt die Gemeindeverbindungsstraße Dinkelsbühl - Dürrwangen, bevor sie auf Höhe des Regenrückhaltebeckens „Kobeltsmühle“ („Aralsee“) in südöstliche Richtung abschwenkt und im Bereich der „Wilhelmshöhe“ die Staatsstraße 2220 aus Bechhofen kreuzt.

Im weiteren Verlauf orientiert sich die Trasse der Ortsumgehung am Rand des „Mutschachwaldes“ und kreuzt die Rudolf-Schmidt-Straße. Nach dem Passieren einer am Waldrand gelegenen Kleingartensiedlung schwenkt die Ortsumgehung in Richtung Süden ab, kreuzt die Heininger Straße und trifft im weiteren Verlauf auf die nach Wassertrüdingen führende Staatsstraße 2218. Ab dem Zusammentreffen mit der Staatsstraße verläuft die Ortsumgehung dann auf deren bisheriger Trasse in südwestlicher Richtung, bis sie schließlich auf den schon vorhandenen Kreisverkehr südlich von Dinkelsbühl im Zuge der B25 trifft und dort endet.

Die Ortsumgehung soll laut der Pressemitteilung „durchgängig einen zweistreifigen Fahrbahnquerschnitt mit einer acht Meter breiten Fahrbahn“ haben.

Die Staatsstraße 2220 wird nordöstlich von Dinkelsbühl über die Ortsumgehung überführt und mit einer Verbindungsrampe an diese angebunden. Südöstlich von Dinkelsbühl werden die Staatsstraße 2218 sowie die derzeit in die Staatsstraße einmündende Wassertrüdinger Straße mit einem Kreisverkehr mit der Ortsumgehung verknüpft. Der nördlich der Ortsumgehung liegende Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße Dinkelsbühl – Dürrwangen wird über eine Einmündung an die Ortsumgehungstrasse angebunden, der südlich davon liegende Abschnitt der Straße erhält keine Verbindung mit der Ortsumgehung. Die Rudolf-Schmidt-Straße wird im Kreuzungsbereich mit der Ortsumgehung unter dieser hindurchgeführt, ebenso die Heininger Straße.

Hohe Verkehrsbelastung

Innerhalb von Dinkelsbühl weist die B25 laut der Pressemitteilung derzeit eine Verkehrsbelastung in der Größenordnung von etwa 11 500 bis circa 12 500 Kraftfahrzeugen pro Tag auf. Etwa 1300 Kraftfahrzeuge davon seien dem Schwerverkehr zuzurechnen.

Die B25 überquere innerhalb der Ortsdurchfahrt von Dinkelsbühl zweimal die Bahnlinie Nördlingen – Dombühl. Im Zuge der Ortsdurchfahrt befinden sich darüber hinaus drei durch Ampeln geregelte Kreuzungen. Zu den verkehrlichen Spitzenzeiten entstünden dadurch regelmäßig längere Rückstaus in beide Fahrtrichtungen. Die starke Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt setze die Anwohner hohem Verkehrslärm und entsprechenden Luftschadstoffen aus.

Der Bau der Ortsumgehung Dinkelsbühl ziele laut der mittelfränkischen Regierung „im Wesentlichen“ darauf ab, den Durchgangsverkehr auf der B25 aus der Ortslage von Dinkelsbühl heraus zu verlagern. Der Verkehrsfluss im Zuge der B25 soll verbessert werden. Außerdem will man die Verkehrslärm- und Luftschadstoffbelastung in der Ortslage von Dinkelsbühl verringern und die Sicherheit für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer steigern. Ein Überqueren der beiden Bahnübergänge in Dinkelsbühl soll für den Durchgangsverkehr künftig überflüssig werden.

Die Planunterlagen werden ab dem 27. März für zwei Wochen bei der Stadt Dinkelsbühl zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Daneben können die Unterlagen auch im Internet unter www.regierung.mittelfranken.bayern.de eingesehen werden.