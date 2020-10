Bau der Außenstelle der Konrad-Biesalski-Schule in Crailsheim geht gut voran

Aufgrund des sehr dynamischen Infektionsgeschehens im Landkreis Schwäbisch Hall ist das geplante Richtfest für den Crailsheimer Schulneubau der Außenstelle der Konrad-Biesalski-Schule am 21. Oktober zwar nicht gefeiert worden. Dennoch ist der Baufortschritt in der Kurt-Schumacher-Straße im Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg nicht zu übersehen.

Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule und der Konrad-Biesalski-Schule waren erstaunt, in welcher Geschwindigkeit der Neubau in Hybridbauweise aus Beton- und Holzelementen errichtet wurde. Dies lag nicht zuletzt an der Zusammenarbeit der beteiligten Baufirmen Ernst-Hähnlein-Bau aus Feuchtwangen und Holzbau Geiger aus Westhausen sowie mit dem verantwortlichen Architekturbüro Helmle aus Ellwangen. Das moderne Schulgebäude ist direkt an die Astrid-Lindgren-Schule angedockt und bietet künftig ausreichend Platz für gemeinsame Bildungsangebote mit Schülern der KBS, die aktuell noch in einer Container-Lösung nebenan unterrichtet werden.

Am Mittwoch sollte mit Schülern beider Schulen Richtfest gefeiert werden. Da dies nicht möglich war, schmückt nun ein von den Schülern dekorierter Richtbaum den Rohbau. Direktor Thomas Buchholz und Ron Geyer hoffen als Geschäftsführer des Schul- und Bauträgers, zur offiziellen Einweihung in der zweiten Jahreshälfte 2021 dann ein umso größeres Schulfest feiern zu können.

Bis dahin stehen aber noch viele Arbeiten im Innenausbau an, der jetzt beginnen wird. Der ehrgeizige Zeitplan soll einen Schulstart ab dem Schuljahr 2021/22 ermöglichen. Noch wichtiger ist aber, den Kostenrahmen von knapp über fünf Million Euro zu halten. Aber auch hier zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich.