Auf dem Weg zur digitalen Fabrik

Von Deutsche Presse-Agentur

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem gemeinsamen Kraftakt gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie aufgerufen.

«Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute! Holen wir raus, was in uns steckt», sagte er in einer Fernsehansprache zu Ostern, die am Samstagabend ausgestrahlt wird. Das Staatsoberhaupt sprach von einer «Krise des Vertrauens» sowie Fehlern beim Testen, beim Impfen und bei der Digitalisierung.

«Nach 13 Monaten helfen Durchhalteparolen nicht weiter.