Auf dem Weg zum neuen Baugebiet

Es soll ein allgemeines Wohngebiet mit rund 20 Bauplätzen werden: das in Planung befindliche Baugebiet Mühlbuck in Wört. Damit das klappt, musste der Gemeinderat im Rahmen des Genehmigungsverfahren am Mittwoch gleich zwei Gutachten in Auftrag geben.

Ein Gutachten, das die Gemeinde 3770 Euro kosten wird, soll klären, ob das neue Baugebiet tatsächlich ein Wohnbaugebiet sein darf oder aber ob es womöglich nur als Misch- oder Gewerbegebiet ausgewiesen kann. Grund ist die unmittelbare Nähe des Areals zur Schreinerei Grill.

Darüber hinaus ist auch noch ein sogenanntes Artenschutzgutachten erforderlich, das klären soll, ob auf den Flächen geschützte Vögel, Biber, Zauneidechsen, Fledermäuse, Amphibien oder Insekten zu Hause sind. Für 4929 Euro wird ein Biologe das über Monate hinweg untersuchen. „Wir können nur hoffen, dass dabei nichts entdeckt wird, was später womöglich noch für viel Geld umgesiedelt werden muss“, so Saur, der in diesem Zuge noch anfügte, dass man sich über den Sinn und Unsinn solcher Gutachen durchaus streiten könne. Aber: „Wir kommen nicht drum herum. Sonst gibt es keine Genehmigung.“

Läuft das Planverfahren glatt, können Ende 2018, Anfang 2019 eventuell schon die Erschließungsarbeiten beginnen. Mitte, Ende 2019 kann dann gebaut werden.