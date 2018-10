Am Samstag: Grün-karierter Liederabend in Wört

Wört (ij) - Der Wörter Frauchor begibt sich in bekannter Formation, jedoch mit dem neuen Namen „Viertel vor acht, Frauenchor Wört“ am kommenden Samstag, 20. Oktober, musikalisch auf eine Reise durch Irland, Schottland und England. Die Musiker Lukas Brenner (Geige), Adi Barsacq (Banjo), Sarah Lingel (Blockflöte) und Stephan Behr (Piano) werden den Chor bei dem Konzert begleiten und auch mit Instrumentalstücken das Programm bereichern. Das musikalische Programm wird von den Sängerinnen zudem mit selbst gedichteten Limericks gespickt. Die Leitung hat Birgit Lingel. Der Liederabend in der Eventscheune des Landgasthofs Lustnau beginnt am Samstag Punkt 19.45 Uhr. Das kulinarische Angebot wird dem Motto entsprechend landestypisch sein. Der Eintritt ist frei, der Chor freut sich über Spenden. Foto: privat