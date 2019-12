Alexander Thompson & friends rocken die Schranne in Dinkelsbühl

Erstmals hat der Sänger Alexander Thompson aus Wört mit seinen Freunden in der Schranne in Dinkelsbühl gastiert. Und wie zu erwarten war, hat er den Erfolg seines Formates „Alexander Thompson & friends“ auch im benachbarten Franken fortgesetzt.

Dabei ist das Erfolgsrezept scheinbar einfach. Aber es gehört viel mehr dazu, als einfach zehn Musiker gemeinsam auf die Bühne zu stellen. Zumal diese zehn Musiker in dieser Besetzung nur einmal im Jahr gemeinsam spielen. Um dies realisieren zu können, sind schon Ausnahmekönner erforderlich.

Während Keyboarder „Prof. Dr. Musik“ Florian Balan, Gerhard Durst der Mann mit dem weißen Bass sowie Sänger Michael Gabler ihr Debüt bei den „Friends“ gaben, kehrte mit Julia Falke eine alte Bekannte zurück. Rebecca Jäger, Lokalmatadorin Alexandra Seubert und Michael Gabler vervollständigten die Gesangsfraktion um Alex Thompson, während Markus Backer (Schlagzeug), Markus Harm (Saxophon) und Thomas Höflein (Gitarre) für den unverwechselbaren Sound sorgten.

Besonders Julia Falke freute sich, nach drei Jahren Pause endlich wieder Teil der „Friends“ zu sein und im fränkisch-schwäbischen Grenzgebiet singen zu dürfen. „Hier zu singen ist etwas ganz Besonderes. Die Stimmung, die Besucher und die Musiker-Kollegen. Das gibt’s nur hier. Daher freue ich mich immer wieder, wenn Alex mich anruft und ich zusagen kann.“ Und man merkte ihr ihre Freude deutlich an. Nach dem hymnenartigen „Flashlight“ und Pinks „Can we pretend“ startete sie dank ihrer unverwechselbaren Stimme nach der Pause unter anderem mit ihrem Lieblingssong, Sarah Connors’ „Vincent“, und „This girl is on fire“ von Alicia Keys richtig durch. Sicher eine der Höhepunkte des Konzerts.

Die Frau für die ruhigen Momente

Aber auch Rebecca Jägers Beiträge mussten keinen Vergleich scheuen und war mit Beiträgen wie Sarah Connors’ „Ich wünsch Dir“ oder Yvonne Catterfelds „So viel mehr als Liebe“ und ihrer einfühlsamen Stimme die Frau für die ruhigeren Momente des Abends. Herausragend auch ihre Version von „Over the rainbow“, bei der sie von Markus Harm am Saxophon begleitet wurde. Auch ihre Duette „ Shallow“ (Lady Gaga) und „A million dreams“ (Pink) mit Alexander Thompson begeisterten.

Beim Abba-Klassiker „Dancing Queen“ standen erstmals alle zehn Musiker gemeinsam auf der Bühne. Spätestens jetzt sprang der Funke bis in die letzten Sitzreihen über. Klar, dass die restlos begeisterten Besucher am Ende des Konzerts vehement eine Zugabe einforderten. Und mit den Klassikern „Feliz Navidad“, „Ich wollte nie erwachsen sein“ und „We are the world“ verabschiedeten sich Thompson und seine Freunde. Bleibt zu hoffen, dass er sein ehrgeiziges Ziel erreicht, bis zum 1. Dezember kommenden Jahres eine Million Euro zu ersingen. Der Anfang wäre gemacht.