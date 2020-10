85-Jähriger übersieht ein Auto

Sachschaden von rund 4000 Euro ist bei einem Unfall am Freitagvormittag entstanden. Ein 85-Jähriger fuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem Auto von der Oberes-Rot-Straße in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen 31-jährigen Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt.