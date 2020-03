800 Bäume für den Wört Wald gespendet

Die ODR hat für den Gemeindewald in Wört 800 Bäume gestiftet. Die Spende erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Pflanzaktion von EnBW ODR und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Die beiden Partner haben in den vergangenen vier Jahren in etlichen Gemeindewäldern des ODR-Versorgungsgebiets Bäume setzen lassen. Über 10 000 Bäume wurden in diesem Zuge gepflanzt.

Der Gemeindewald in Wört wurde mit jungen Weißtannen, Douglasien, Elsbeeren und Baumhasel aufgewertet. Coronabedingt musste diese Aktion allerdings ohne großen Bahnhof stattfinden. Weder die ODR-Vorstände, noch Vertreter des SDW-Vertreter waren bei der Pflanzaktion zugegen. Auch Bürgermeister Thomas Saur und Schüler der Konrad-Biesalski-Schule fehlten. Dabei hatten sich vor allem die Schüler auf die Ation gefreut. Normalerweise unterstützen immer Kinder aus den örtichen Kindergärten oder Schulen diese Pflanzaktionen, packen fleißig mit an, gießen und sorgen für ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Aber in Zeiten des Corona-Virus ist eben alles anders.

Hintergrund der Pflanzaktion ist übrigens die ODR-Initative „Schluss mit der Zettelwirtschaft“. In diesem Zuge hatte jeder Kunde des Unternehmens für die digitale Rechnungsumstellung im Kundenzentrum Online einen einmaligen Bonus in Höhe von fünf Euro auf seine nächste Jahresrechnung erhalten. Zusätzlich pflanzt die ODR für den regionalen Klimaschutz je erfolgter Rechnungsumstellung auch noch einen Baum in ihrem Versorgungsgebiet. Insgesamt sollen in diesem Jahr 3000 Bäume gepflanzt werden.

Die ODR wolle damit „einen sinnvollen Beitrag“ zum Klimaschutz leisten und in Kombination mit dem Wegfall der Papierrechnung ein Zeichen setzen, schreibt der Energeiversorger in seiner Pressemitteilung. Kunden hätten auch weiterhin die Möglichkeit, im ODR-Kundenzentrum auf die Onlinerechnung umzustellen. Im Gegenzug werde die ODR weiterhin fleißig Bäume dafür spenden und pflanzen.

Vorstandsmitglied der SDW Baden-Württemberg Hermann Eberhardt freut sich sehr, dass durch die Spende der ODR mit der zügigen Wiederaufforstung nach den Trockenschäden in Folge des heißen Sommers 2018 im Wörter Gemeindewald begonnen wurde. „Die extremen Waldbrände in Australien scheinen weit weg, aber auch in Deutschland ist der Wald massiv durch den Klimawandel bedroht. Als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist es unser dringlichstes Anliegen, dass der Wald so schnell als möglich wieder nachgepflanzt wird, wo er durch Dürre abgestorben ist“.