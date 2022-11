73-Jährige stirbt bei schwerem Unfall auf einem Dinkelsbühler Supermarktparkplatz

Auf einem Supermarktparkplatz in der Luitpoldstraße in Dinkelsbühl ist am Mittwochmorgen eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ein 85-jähriger Mann beim Ausparken mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Parklücke und dabei mit hoher Geschwindigkeit gegen die Eingangstür des Geschäfts.

Umstände des Unfallhergangs derzeit noch unklar

Beim Zurücksetzen erfasste er eine 73-jährige Frau und einen 68-jährigen Mann. Der 68-Jährige wurde hierbei nach Angaben der Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 73-jährige Frau erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

Zwei weitere Personen mussten durch die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ambulant wegen eines Schocks behandelt werden. Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorger versorgten die Verletzten und weitere Anwesende vor Ort. Der 85-jährige Fahrer erlitt einen Schock, seine 81-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Vor Ort war ein Großaufgebot der umliegenden Rettungsdienste, der Feuerwehren Dinkelsbühl und Mönchsroth, mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.