530 Stellplätze auf acht Ebenen

Das neue „Komfort-Parkhaus“, das derzeit im Visiopark in Dinkelsbühl entsteht, soll Ende April/Anfang Mai in Betrieb gehen. Am Aschermittwoch feierte man auf der Großbaustelle Richtfest. Das neue Parkhaus mit acht Ebenen wird künftig 530 Stellplätze anbieten, die sowohl von Kurz- als auch Langzeit- und Dauerparker genutzt werden können.

Architekt und Investor Fritz Breitenbücher konnte am Mittwoch im Namen der weiteren Bauherrenfamilien Georg Habelt senior, Georg Habelt junior sowie der Familie Meiser zahlreiche Gäste zum Richtfest begrüßen. Breitenbücher betonte in seiner Ansprache, dass auf der Baustelle seit Grundsteinlegung am 19. September 2018 rund 250 Tonnen Stahl im Fundament, in den Decken und im Treppenhaus sowie rund 460 Tonnen Profilstahl in den Trägern und Stützen eingebaut worden seien. Mit einem gewissen Schmunzeln erwähnte Breitenbücher, dass auf den rund zwei Kilometer langen Fahrbahnen im Parkhaus locker ein Stadtlauf durchgeführt werden könnte.

Rund 4,8 Millionen Euro haben die drei Familien in das Parkhaus investiert, das Autofahrern Stellplätze mit einer Breite von 2,70 Meter bieten wird. Dazu gibt es ein Einzelparkplatzerfassungssystem für eine gute Übersicht sowie ein Kfz-Kennzeichenerkennungssystem zum bequemen Ein- und Ausfahren. Und wer will, kann sich einen Stellplatz auch online reservieren. Ein ausgeklügeltes Videoüberwachungssystem und eine gute Beleuchtung sollen für die nötige Sicherheit in dem Parkhaus sorgen, das voraussichtlich bis Ende April/Anfang Mai 2019 seine Pforten öffnen wird. Bis es soweit ist, soll aber noch auf der Süd- und Westseite eine prägnante Fassadenverkleidung montiert werden, die bei entsprechender Sonneneinstrahlung eine Wellenbildung formt und damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für dieses neue „Komfort-Parkhaus“ bildet.

OB Hammer: „Ein Mehrwert ohne Beispiel“

Der Bauleiter der Fima Goldbeck, Paul Dybus, dankte bei seinem Richtspruch sowohl den Bauherren als auch dem Richtmeister Jens Wittat, den Gesellen und Handwerkern für ihre gute Arbeit. Georg Habelt senior richtete Worte des Dankes an den Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer als auch an den Stadtrat, für die gute Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, dass das Parkhaus in Dinkelsbühl gebraucht werde. Die Stadt boome. Dinkelsbühl habe in den vergangenen zehn Jahren einen Bevölkerungszuwachs von rund zehn Prozent erlebt.

Thomas Meiser verwies darauf, dass so ein immenses Gebäude einen gewissen Planungsvorlauf von fünf bis sechs Jahren bräuchte. Oberbürgermeister Christoph Hammer betonte, dass die Stadt stolz auf die drei starken Investorenfamilien sei. Er unterstrich aber auch, dass dieser Visiopark im Westen von Dinkelsbühl absolut keine Konkurrenz zur benachbarten historischen Altstadt sei und hier einschließlich der Infrastruktur rund 50 bis 60 Millionen Euro investiert werden. Für Dinkelsbühl sei dies „ein Mehrwert ohne Beispiel“. Nach der Fertigstellung der SEAT-Akademie, die in der nächsten Woche offiziell eröffnet werden soll, stehe im Visiopark der Bau der Landesfinanzschule und des Kinokomplexes einschließlich einer Gastronomie an. Der benachbarte und in seiner Größe von 150 Zimmern und Suiten für die Region einzigartige Hotelkomplex soll ebenfalls zum Sommerbeginn 2019 eröffnen. Die Arbeiten hier laufen auf Hochtouren.