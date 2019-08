40.000 Heavy-Metal-Fans hinterlassen Festival so sauber wie noch nie

Mit modernen Sanitäranlagen und einem Wertstoffhof sollte in diesem Jahr die Ökobilanz des Summer Breeze Open Air verbessert werden. Durch ausgeteilte Mülltüten sind die Festivalbesucher gezielt dazu angehalten worden, sich dem Thema Müllvermeidung anzunehmen. Daniela Mühlbäck vom Verein Govinda hat eine positive Bilanz gezogen.

„Das 125 Hektar große Gelände war am Sonntag um 14 Uhr, nachdem alle Besucher den Campingplatz verlassen hatten, so sauber wie noch nie“, freut sich Mühlbäck. In bewährter Weise übernahm sie mit ihrem Team die Aufräumarbeiten.

Die Pfandflaschen – und dosen, die beim diesjährigen Festival gesammelt wurden, füllten stolze vier Lkw-Auflieger. „Das sollten geschätzt 120 000 Flaschen und Dosen sein“, so Mühlbäck.

Daniela Mühlbäck und Thorsten Jasper am Infostand von Govinda mit Festivalbesuchern. (Foto: fwi)

Bereits während des Festivals waren zahlreiche Helfer auf dem Campinggelände unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln. Dabei trafen die Helfer immer wieder auf sehr kooperative Festivalgäste: „Viele Besucher kennen unser Projekt und vertrauen unserer Arbeit in Nepal. Sie sammeln das Pfand bereits in extra Behältnissen, um sie uns bei unserer Campingplatzrunde zu überreichen.“

Dabei sei es nicht selten, dass sich die Camper untereinander über die Arbeit des Vereins austauschen und sich gegenseitig zum Pfandsammeln animieren. Und nicht nur das Pfand kam Govinda in diesem Jahr zu Gute: Der Aalener Friseur B’Styled frisierte im Artist-Bereich gegen eine Spende an den Verein die Haare.

Festival-Müll landete am richtigen Platz

Neben dem Pfand landete auch der Müll an der richtigen Stelle: Die bei der Einfahrt ausgegebenen Müllsäcke wurden gefüllt und während des Festivals an den Müllstationen oder am Wertstoffhof abgegeben. Dort konnten die Besucher ihre Abfälle nach Gelber Sack, Kartonagen, Metall und Restmüll trennen.

Auf dem Campingplatz ließen dagegen einige Festivalbesucher ihre Hinterlassenschaften zurück. (Foto: fwi)

Dabei soll es aber nicht bleiben. „Es ist spürbar und sichtbar, dass Veranstalter Achim Ostertag zusammen mit seinem Team kontinuierlich am Thema Umweltschutz arbeitet“, so Mühlbäck. Über weitere Verbesserungen zur Müllvermeidung werde deshalb bereits nachgedacht. Mehrwegbecher und recycelbares Geschirr seien im Gespräch, verrät Mühlbäck.