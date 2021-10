24-Jähriger fliegt auf: Marihuanazuchtanlage im Keller

Am Freitagvormittag haben Ermittlungsbeamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht stand, in der Vergangenheit einen schwunghaften Handel mit Marihuana getrieben zu haben.

Aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses hatten die Beamten das Wohnanwesen des Mannes durchsucht. Im Keller stießen sie auf eine professionell ausgestattete Aufzuchtanlage mit Beleuchtung und Lüftungsanlage, in der sich über 50 Marihuanapflanzen einer speziellen Sorte mit hohem Wirkstoffgehalt befanden. Die Anlage wurde abgebaut und die Pflanzen sichergestellt. Die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Ansbach erließ gegen den 24-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvoll-zugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.