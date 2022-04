14 Autos mutwillig zerkratzt

Die Polizei Dinkelsbühl bittet um Zeugenhinweise zu einer Sachbeschädigung an 14 geparkten Auto.

Wie die Polizei informiert, hatten Unbekannte am Sonntagnachmittag in der Dörrerstraße in Schopfloch an insgesamt 14 dort abgestellten Fahrzeugen die jeweilige rechte Fahrzeugseite mutwillig beschädigt. Der Lack jedes einzelnen Fahrzeugs wurde auf der gesamten Beifahrerseite vom hinteren bis zum vorderen Kotflügel auf einer niedrigen Höhe, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands, zerkratzt. Der Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf mindestens 1000 Euro pro Fahrzeug geschätzt.

Aufgrund der Höhe des Schadensbildes gehen die Beamten von Kindern als Verursacher aus. Die Tat hat sich nach bisherigen Ermittlungen sehr wahrscheinlich im Zeitraum von 14.30 bis 17 Uhr ereignet. Die Polizei Dinkelsbühl bittet die Bürger nun, die Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Rufnummer 09851/57190 zu melden.