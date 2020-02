Über Fasching steht ganz Wört Kopf

Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr: Narrenbaumaufstellung auf dem Dorfplatz. Das Motto lautet: So wie es früher war“. Es gibt Kutteln, zubereitet von der Gruppe „Bösa Böck“ sowie Musik aus der Dose. Mittwoch, 19. Februar, ab 18.17 Uhr: Monsterkonzert „Guck a Gugg“ mit sechs Guggenmusiken, die die Grundmauern der Konrad-Biesalski-Schule erschüttern werden. Es treten auf die Ellenberger Garde, die Flying Feets aus Unterschneidheim, die Happy Feet aus Zöbingen und die Bautanzmädels aus Unterschneidheim. Donnerstag, 20. Februar, 11.11 Uhr: Absetzung von Bürgermeister Thomas Saur vor dem Wörter Rathaus durch die Schellabogaschnitzler. Freitag, 21. Februar, ab 19.33 Uhr: Erste Muggaparty im Sportheim Wört. Dort gibt’s Cocktails, Barbetrieb und Musik vom DJ. Veranstalter sind die Muggabatscher. Im Laufe des Abends werden Jubilare der Faschingsgesellschaften für zum Teil Jahrzehntelanges Mitwirken geehrt. Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr: Ökumenischer Seniorennachmittag in der Aula der Konrad-Biesalski-Schule mit Unterhaltung am Akkordeon durch Erik Salzer. Es gibt Kaffee und Kuchen, bereitgestellt durch die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie einen Auftritt der Garde aus Ellenberg. Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr: Warmup vor dem Wörter Rathaus mit Erik alias DJ ContaXX. Um 13 Uhr ist Aufstellung zum Umzug und um 13.30 Uhr setzt sich dieser in Bewegung. Dabei sein wird wieder Anton Kohnle, der im Auto mit 86 Jahren als ältester aktiver Faschingspräsident (Bugnarren) voranfährt. Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr: Traditionelle Narrenbaumversteigerung zu Gunsten der Kinder von Sankt Antonius und der Konrad-Biesalski-Schule.