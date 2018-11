Zwei Frauen spenden Klangschalen und Geld an die Jagsttalschule

Ein wunderbares Überraschungsgeschenk haben Diana Hauber und Jutta Schenk den Schülern der Klasse G4b der Jagsttalschule Westhausen überreicht, als sie zu Besuch kamen. Mit leuchtenden Augen haben die Schüler und Schülerinnen ein hellklingendes Klangschalenset mit farbenfrohen Untersetzern und Reibeklöppeln ausgepackt. Ein langersehnter Wunsch ist so nun in Erfüllung gegangen. Das Set bietet ein breites Spektrum an Entdeckungs- und Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen.

Das war aber noch nicht genug. In einer Schmuckdose befanden sich auch noch viele Geldscheine im Wert von 525 Euro. Die Klassenlehrerin wird mit diesem Geld weitere besondere Therapie- und Spielmaterialien kaufen. Mit einem Teil des Geldes möchten die Schüler einen erlebnisreichen Ausflug unternehmen.

Frauen initieren Aktion zu Gunsten der Jagsttalschule

Der hohe Betrag kam durch Aktionen auf dem Jagstzeller Herbstmarkt zusammen, die von Frau Schenk und Frau Hauber initiiert wurden und der Erlös zum wiederholten Mal zu Gunsten der Klasse ging. Dafür haben sich die Schüler sowie Schulleiter Pfannenstein bedankt.