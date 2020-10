Zwei Einbrüche in Vereinsheime in Westhausen

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag über die Terrassenschiebetüre in ein Vereinsheim in der Badstraße in Westhausen eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und versuchten die stabile Zugangstüre zum Getränkelagerraum aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Mit einem Pflasterstein warfen vermutlich dieselben Einbrecher zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag an einem weiteren Vereinsheim in der Badstraße ein Fenster ein und gelangten über dieses in das Innere. Hier wurden ebenfalls verschiedene Behältnisse durchsucht. Ob die Einbrecher jeweils Beute machten, bedarf noch der Abklärungen. Auch die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen entgegen unter Telefon 07361/5240.