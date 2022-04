Zurück auf die Laufstrecke

Am 23. April ist es endlich wieder soweit – nach zweijähriger Corona-Pause findet der Kapfenburg-Panoramalauf im Rahmen des Ostalb Laufcup wieder statt. Start und Ziel werden an der Turn- und Festhalle Lippach sein, in der auch die Siegerehrung stattfinden wird. Ebenso sind hier Park, Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden.

Neu in diesem Jahr ist der wieder ins Programm genommene Jugendlauf für die Jahrgänge 2007 – 2017. Die Wertung erfolgt in drei Alterskategorien, wobei der Start gemeinsam für alle Jugendlichen um 13.30 Uhr erfolgt. Ermöglicht wird dies durch eine Unterschiedliche Anzahl an Runden, die auf der neu geschaffenen Laufstraße zu absolvieren sind. So sind für die Jahrgänge 2007 – 2009 insgesamt sechs Runden á 560 Meter zu absolvieren – inklusive Strecke von Start und Ziel rund 3500 Meter. In der Altersklasse 2014 – 2017 sind nur zwei Runden angesetzt, wodurch sich die Laufstrecke auf rund 1300 Meter reduziert.

Im Vordergrund bei den Jugendläufen soll der Spaß am Laufen und nicht der sportliche Ehrgeiz stehen. Es erhält daher jeder Teilnehmer eine Medaille sowie eine Urkunde und unter allen Jugendlichen werden drei Zehnerkarten fürs Westhausener Freibad verlost. Bei den Läufen der Erwachsenen bleibt es bei der anspruchsvollen, knapp elf Kilometer langen Strecke von Lippach über Stetten nach Gromberg, um dann über den Anstieg nach Berg wieder zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Gestartet wird um 15.30 Uhr an der Turn- und Festhalle Lippach. Für die Teilnehmer werden auf der Strecke zwei Getränkestationen eingerichtet.

An diesem Freitag wird es zudem einen weiteren Übungslauf mit der Laufgruppe des SV Lippach geben. Gestartet wird um 19 Uhr am Sportgelände in der Lindorfer Straße. In Absprache mit dem Organisator der Laufgruppe können verschiedene Laufdistanzen absolviert werden. Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit einer Erfrischung und Nachbesprechung im Vereinsheim des SV Lippach. Eine Anmeldung hierzu wäre unter der E-Mail-Adresse laufen@sv-lippach.de wünschenswert.