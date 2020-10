ZDE-Akademie in Westhausen von Ministerialdirigent Leßnerkraus eröffnet

Jüngst ist beim Zentrum für Digitale Entwicklung GmbH (ZDE) in Westhausen die hauseigene ZDE-Akademie von Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus, Bürgermeister Markus Knoblauch und den Geschäftsführern Rudi Feil und Wolfgang Weiß feierlich eröffnet worden.

Die neugegründete ZDE-Akademie ist ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft des Ländlichen Raums in Baden-Württemberg. Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus

Seit Oktober 2019 ist das ZDE am Markt und berät Kommunen und Regionen in Smart-City-Themen, entwickelt Strategien und steht unterstützend mit Weiterbildungskursen und Seminaren an deren Seite. Die Räumlichkeiten hierfür stehen nun in Westhausen zur Verfügung – in der ZDE-Akademie. Das Gebäude soll eine Verbindung zwischen Technologie, Natur und Nachhaltigkeit schaffen und die Teilnehmer der Weiterbildungskurse zu neuen Ideen inspirieren.

„Smarte Regionen, smarte Städte – die Digitalisierung kennt keine räumlichen Grenzen. Die neugegründete ZDE-Akademie ist ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft des Ländlichen Raums in Baden-Württemberg. Mit dem Lehrgang zum ’Smart City Expert’ wird hier ein deutschlandweit einmaliges Angebot geschaffen. Künftig können sich hier auch Vertreter der öffentlichen Hand gezielt weiterbilden, um die digitale Transformation direkt an ihrem Wirkungskreis durch geeignete Maßnahmen vorantreiben zu können“, so Ministerialdirigent Leßnerkraus.

Ganz aktuell läuft der Zertifizierungskurs zum „Smart City Expert“ (IHK), der erstmals und bundesweit einmalig angeboten wird. Er wurde speziell für Mitarbeiter von Städten, Kommunen und Regionen entwickelt, um deutschlandweit kommunale Verwaltungsträger für Digitalisierungsthemen und Smart-City zu sensibilisieren.