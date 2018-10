Young Voices und Sängertreue beim Weinfest der Sängerlust

Ein Treffen für Jung und Alt ist das Weinfest gewesen, zu dem der Gesangverein Sängerlust am letzten Wochenende (am Samstag und Sonntag) in die Lippacher Festhalle eingeladen hat.

Es gab berechtigte Hoffnungen auf gut bestellten Sängernachwuchs. Das erlebten am Sonntag zahlreiche Besucher, die von einer „goldenen Oktobersonne“ zu einem Ausflug nach Lippach gelockt wurden. Sie bekamen neben dem Mittagstisch der Sängerlust auch Chorvorträgen von Kinder- und Jugendchören serviert. Lauchheimer Grundschüler im Chor der DOS, Jugendchöre aus Hüttlingen und Unterschneidheim und Lippacher Piepmätze gaben sich hierzu ein Stelldichein.

Gestandene Sängertreue, gepaart mit jungen Stimmen dominierten den Samstagabend, zu dem der Stammchor der Sängerlust den Auftakt gab. „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“, erklang es vom gemischten Chor des Liederkranzes Röhlingen. Der Chor, wird wie die Lippacher Chöre auch von Peter Waldenmaier geleitet. Am E-Piano begleitete Felix Weik aus Lippach die Sänger. Vita Musica, der Junge Chor der Sängerlust, bereicherte seinen Auftritt mit einem Sketch. Einen treffenden Akzent setzen der Männerchor Geislingen, mit Nina Habersaat. „Weit, weit weg von hier“, von Hubert von Goisern, zählte zu ihren Beiträgen beschlossen mit der Einladung „Hoch die Gläser“ im Chianti Wein, dem alsbald heimische Tropfen in der Weinlaube nicht nachstehen sollten.