Wohnzimmer brennt aus

Am Samstag gegen 1.15 Uhr wurde die Feuerwehr Westhausen und Aalen zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Doppelhaus in die Paul-Wilhelm-Keppler-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Wohnzimmer zu einem Brandausbruch gekommen war, in dessen Folge das Zimmer vollständig ausbrannte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 30 000 Euro belaufen. Als Ursache für den Brandausbruch kommt möglicherweise eine vergessene Kerze in Betracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.