Witzany ist zum letzten Mal abgesetzt

Der letzte Rathaussturm für den scheidenden Bürgermeister Herbert Witzany ist ganz närrisch gefeiert worden. Weit über 150 Gäste stürmten den Bürgersaal im Rathaus. Die Anklage des „Königlich-schwäbischen Amtsgerichst“ unter Vorsitz des ehrenwerten „Richters“ Hermann Oppold lautete: „Verschwenderischer Umgang mit Geld bei der Sanierung der Schule und der Kindergärten“. Mitangeklagt war der Gemeinderat, der viel rede, aber nichts zu sagen habe. Die 30er-Zone rund ums Rathaus sei unnötig, da sich eh kein Rathausmitarbeiter so schnell bewege. Bescheinigt wurde dem Bürgermeister, dass er ein durch und durch ausgeschlafenes Bürschchen sei. „Kein Wunder, hatte er doch über 32 Jahre lang Zeit, sich im Rathaus auszuruhen“, so Richter Oppold. Zur Strafe wurde Witzany seines Amtes enthoben. Witzany fügte sich und lud alle Anwesenden zu Speis und Trank ein. Musikalisch umrahmt von den Ruassgugga des RCV Reichenbach, wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert.