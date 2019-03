Westhauser Umzug lockt viele Besucher an

Trotz windiger und nasser Witterung kommen wieder über tausend Besucher zum kleinsten Faschingsumzug in der Region und feiern ausgelassen.

Der Westhauser Faschingsumzug ist was ganz eigenes und besonderes in der Region. Die Teilnehmer am Umzug sind ausschließlich Bürger aus Westhausen. Jeder der mitmachen möchte trägt etwas zum gelingen des lustigen Umzugs bei. Faschingsgruppen und Garden des Reichenbacher Carnelvalvereins (RCV) und Westhausener Carnevalsverein (WCV) sorgen für eine fröhlich bunte und ausgelassene Stimmung.

Der kleine Faschingsumzug ist der Höhepunkt der Faschingssaison in der Gemeinde. Einmal die Hauptstraße rauf und wieder runter, vorbei an über 1000 Zuschauern und das Faschingsflair im Ort ist perfekt.

Viele Zuschauer waren zum Umzug geströmt, um das große Spektakel zum Ende der närrischen Zeit zu verfolgen.

Wichtige Themen in der Gemeinde werden auf humorvolle Weise nochmals ins Szene gesetzt – nur ein bisschen anders umgesetzt. So erhält das neue Bürgerrufauto von Westhausen Verstärkung durch eine ganze Flotte von Rikschas samt ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer. Auch auf verträgliche Feinstaubwerte wird in Westhausen künftig wert gelegt. Und Wikinger lassen auch hier ihr lautes und kräftiges Huuh erschallen.

Dass das Wetter zum Zeitpunkt des Umzugs alles andere als angenehm war, konnte an der guten Stimmung der Besucher nichts ändern. „Die Zuschauer haben heute ein ganz besonderes Lob für ihre Ausdauer verdient“, meint auch Bürgermeister Markus Knoblauch, der im Umzug mit gelaufen ist.

Nach dem Umzug ging es gleich an mehreren Veranstaltungsorten noch weiter mit dem Feiern. Die Inselnarren haben ihre Zelte wieder mitten in Westhausen aufgeschlagen und ihre vielen Gäste bewirtet. In der Turn- und Festhalle von Westhausen fand derweil einer der größten Partys an diesem Tag, der Kinderfasching mit vielen hundert Kindern und einem abwechslungsreichen wie großen und unterhaltsamen Programm statt.