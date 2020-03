Westhausens Pfarrer Matthias Reiner überträgt Andachten auf YouTube

Westhausens katholischer Pfarrer Matthias Reiner hat seine ersten Online-Gottesdienste abgehalten. Die Premiere war am Mittwoch, 25. März. Mittlerweile wird täglich um 19.30 Uhr eine Andacht per YouTube aus der Kapelle im Pfarrhaus übertragen.

Die ersten beiden YouTube-Gottesdienste haben zusammen rund 320 Menschen gesehen. „Das ist ein schöner Anfangserfolg und stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft“, meint Reiner. Es gebe aber noch ein paar technische Schwierigkeiten. Zum einen werde eine leistungsfähigere Kamera benötigt, zum anderen müsse an der Tonqualität gearbeitet werden.

Das lässt sich nach Meinung des Pfarrers schnell in den Griff bekommen. Anders sieht es da schon bei den verfügbaren Netzkapazitäten aus. Bei über 120 Zuschauern wird das System langsamer, so dass es zu Bild- und Tonausfällen kommt. „Ich hoffe aber, dass wir hier zügig eine Lösung finden werden“, so Reiner. Der Pfarrer und sein Team wollen in der Corona-Zeit aber noch weitere Ideen anpacken. „Ich bin meinen Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie so kreativ an die Arbeit gehen. So kommen viele tolle Ideen zusammen, die es alle wert sind, umgesetzt zu werden“, meint Pfarrer Reiner.

Das vielleicht interessanteste Projekt nennt sich Himmelstaler: Jeden Tag gibt es auf der Webseite der Seelsorgeeinheit Kapfenburg (www.se-kapfenburg.de) eine Lesung. Die Christen sind aufgerufen, den Text zu lesen und über das Netz eine kurze Rückmeldung zu geben. Mit jeder Rückmeldung steigt das Himmelstaler-Konto an.