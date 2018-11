Westhausens Gemeinderat diskutiert Standort der neuen Feuerwache

In seiner vorletzten Sitzung in diesem Jahr hat der Gemeinderat von Westhausen noch eine Fülle von Tagesordnungspunkten abzuarbeiten. Neben der Vergabe von weiteren Arbeiten zum Umbau und Erweiterung der Propsteischule steht auch die Standortwahl für eine neue Feuerwache auf dem Programm.

In der heutigen Gemeinderatssitzung um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses beschäftigt sich der Gemeinderat unter anderem mit der Standortentscheidung für das neue Feuerwehrgerätehaus. Das jetzige Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Altenpflegeheim Sankt Agnes und dem Rathaus entspricht nicht mehr den heutigen baulichen und technischen Anforderungen an eine Feuerwehrwache. Seit längerem schon sucht die Gemeinde deshalb nach einer passenden Lösung und denkt in diesem Zusammenhang auch darüber nach, die Feuerwache aus der Ortsmitte heraus an die B29 zu verlagern. Die Verwaltung hat dabei ein Grundstück im Auge, das sich idealerweise auch im Besitz der Gemeinde befindet. Das Grundstück liegt im neuen kleinen Gewerbegebiet von Westhausen, gleich neben dem Lidl-Markt. Bürgermeister Markus Knoblauch will dem Gemeinderat unter anderem dieses Grundstück als künftigen Standort der neuen Feuerwache vorschlagen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt will die Stiftung Haus Lindenhof dem Gemeinderat ihre neuen Pläne zur Erweiterung des Altenpflegeheims Sankt Agnes vorstellen. Außerdem wird in diesem Zusammenhang auch der Bau einer Tagespflegeeinrichtung sowie das geplante Angebot für ein betreutes Wohnen zur Sprache kommen.