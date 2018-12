Westhausener Silvesterritt findet zum 392. Mal statt

Am Montag, 31. Dezember, findet in Westhausen zum 392. Mal der Silvesterritt statt. Die Tradition reicht bis in das Jahr 1626 zurück, als eine Viehseuche in Westhausen wütete. Da die Seuche 16 Jahre lang anhielt, gelobten die Gläubigen, jährlich zu Ehren des heiligen Papstes Silvester an dessen Festtag eine Reiterprozession abzuhalten. Der Festtag beginnt mit der Pilgermesse um 11 Uhr in der Silvesterkapelle, die Domkapitular Regens Andreas Rieg aus Rottenburg zelebrieren wird.

Um 12 Uhr setzt sich vom Bahnhofsplatz aus der Prozessionsritt in Bewegung. Die Silvesterkapelle wird nach alter Tradition drei Mal angeritten. Auf dem Rathausplatz findet die Segensfeier statt, bei der Domkapitular Rieg eine kurze Ansprache hält und an deren Ende er den Wallfahrern mit der Silvesterreliquie den Segen erteilt.

Am Vorabend des Festtages, Sonntag, 30. Dezember, findet eine Reitermesse in der Silvesterkapelle statt. Die Predigt hält Pfarrer Manfred Rehm aus Ebnat. Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Kirchplatz. Von dort ziehen die Gottesdiensteilnehmer und Standartenabordnungen der Reitergruppen in einem Fackelzug zur Wallfahrtskapelle. Nach der Reitermesse sind alle Gottesdienstbesucher zu einem gemütlichen Treff in den Pfarrstadel eingeladen.