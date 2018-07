Westhausener Schützen genießen Medaillenregen

Vom Schützenverein Westhausen hatten sich acht Schützen für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Die Compound-Schützen sorgten dabei für einen Medaillenregen.

Heiko Höntsch (SV Westhausen) lieferte sich einen packenden Zweikampf mit Christian Schuller aus Ulm. Nach den ersten beiden Durchgängen lagen beide nach Ringen gleichauf. Die letzten drei Pfeile mussten die Entscheidung bringen. Wieder schossen beide die gleiche Ringzahl. Am Ende wurde Höntsch mit 573 Ringen Zweiter, weil er einen Zehner weniger hatte.

Ebenfalls spannend machte es seine Ehefrau Ramona in der Damenklasse. Sie lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz drei. Im zweiten Durchgang startete sie durch und ließ die Konkurrenz weit hinter sich. Damit sicherte sie sich mit 562 Ringen die Goldmedaille.

Jonathan Funk ging es in der Juniorenklasse nicht viel besser. Auch er zeigte erst in der zweiten Runde, was in ihm steckt, und arbeitete sich von Platz drei kontinuierlich nach vorne aufs Siegerpodest. Mit 566 Ringen erreichte er die Goldmedaille.

Die Herrenmannschaft der Compound-Schützen mit Heiko Höntsch, Joschua Funk und Joachim Funk sicherte sich den zweiten Platz mit 1687 Ringen.

Weitere Ergebnisse

Compoundbogen, Schützenklasse : 10. Joschua Funk 558 Ringe; Altersklasse : 12. Joachim Funk 556.