Westhausener Gemeinderat diskutiert die Finanzplanung bis 2022

In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr geht der Gemeinderat Westhausen gleich in die Vollen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorberatung der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 bis 2022. Die Räte stimmen außerdem über die Ernennung von Martin Weber zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen ab.

Die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 lassen sich bereits jetzt absehen. Größte Einzelmaßnahme in der Gemeinde sind Sanierung und Umbau der Propsteischule mit mittlerweile über 400 Schülerinnen und Schülern. Die Gesamtkosten der bereits laufenden Sanierungsmaßnahmen schätzt die Gemeinde auf 8,5 Millionen Euro. In den nächsten vier bis fünf Jahren will Westhausen außerdem mit dem Bau eines Feuerwehrgerätehauses am neuen Standort an der B29 beginnen. Auch hier wird erwartet, dass der Gemeinderat und die Verwaltung eine weitere Planungs- und Finanzierungsrate im Haushalt einstellt.

Aus der Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr Westhausen kam der Vorschlag, den früheren Kommandanten der Wehr, Martin Weber, zum Ehrenkommandanten zu ernennen. Bürgermeister Markus Knoblauch signalisierte bereits, den Antrag zu unterstützen. Jetzt muss der Gemeinderat zustimmen.