Westhausener Biber hat einen Freund gefunden

Seit vergangenem Frühjahr lebt ein Biber auf dem Weihergrundstück von Anton Graser nahe Westhausen (wir berichteten). Dort macht sich das Tier nicht nur am Gehölz zu schaffen, sondern nagt auch gern die Obstbäume des Rentners an. Nun hat der Biber offenbar einen Kollegen gefunden, dem der Weiher allem Anschein nach ebenfalls gut gefällt. Anton Grasers Wildkamera, die er von Zeit zu Zeit aufstellt, um das Verhalten des Tieres zu dokumentieren, hat nun auch den zweiten Nager aufgenommen, der sich, so scheint es auf der Aufnahme, gut mit seinem Artgenossen versteht. Foto: Graser