Westhausen will einen neuen Defibrillator installieren

Westhausen ist inzwischen die wohl „Defi-reichste“ Gemeinde im Ostalbkreis. Neun dieser lebensrettenden Geräte sind bereits im gesamten Gemeindegebiet an den wichtigsten öffentlich zugänglichen Plätzen installiert. Bald soll ein weiterer zehnter Defi-Standort hinzukommen.

Das die Installation der Defibrillatoren keine Spinnerei ist, hat die Vergangenheit schon bewiesen. Immerhin konnten schon mehrere Leben mit diesen Geräten in der Gemeinde gerettet werden. „Ich bin überzeugt davon, dass ohne den schnellen Defibrillatoreneinsatz die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine viel geringere Chance hatten, ihren lebensbedrohlichen Zustand zu überleben“, meint auch Sebastian Rufner von der DRK Westhausen. Der ehemalige Rettungssanitäter ist ein überzeugter Verfechter von Defi’s und wirbt für die Installation der Notfall-Geräte. Seiner Meinung nach, fehlen diese im Ostalbkreis noch an vielen öffentlichen Plätzen.

Helfer haben weitere Defi’s

Westhausen bildet da eine erfreuliche Ausnahme. Doch auch hier musste im Vorfeld einiges an Überzeugungsarbeit an verantwortlicher Stelle geleistet werden. Die schnellen Rettungszeiten bis zum Eintreffen des Notarztes wurden als ausreichend angesehen. „Dabei spielt bei lebensbedrohlichen Situationen jede wertvolle Sekunde eine große Rolle,“ meint Rufner. Heute leistet sich Westhausen neben einer großen Anzahl an Defi-Standorten auch noch eine Helfer-vor-Ort-Gruppe, die ebenfalls mit mehreren Defibrillatoren ausgestattet sind.

Für Bürgermeister Markus Knoblauch und seinen Vorgängern Herbert Witzany ist es gar keine Frage, ob man sich so viele Geräte im Ort leisten will. „Wir haben auch ein Sorgfaltspflicht für unsere Bürgerinnen und Bürger und da darf Geld keine Rolle spielen. Wir haben in der Vergangenheit leider schon sehr oft miterleben müssen, wie Menschen in unserer Gemeinde plötzlich in eine lebensgefährliche Situation geraten sind. Ohne Defi wären diese Situationen bestimmt nicht so glimpflich abgelaufen“, so Knoblauch der selbst nicht verstehen kann, dass es noch Gemeinden gibt, die keine Defibrillatoren im Ort stehen haben.

Knoblauch geht aus diesem Grund genau den anderen Weg. Aktuell plant die Verwaltung einen weiteren Defi-Standort in der Hardtbucksiedlung, im Bereich der Bushaltestelle, einzurichten. Das wäre dann Standort Nummer zehn. „Genau genommen haben wir ja sogar elf Defi´s. Einer ist in der Wöllersteinhalle aufgehängt und daher nur zu den Trainingszeiten zugänglich. Und auch hier hatten wir schon einen Einsatz zu verzeichnen“, sagt Knoblauch. Übrigens, die Wartung der Geräte übernimmt das DRK Westhausen, die Kosten die Gemeinde.

„Doch Defibrillatoren bringen nur dann etwas, wenn sie im Notfall nicht nur erreichbar sind, sondern auch wirklich eingesetzt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger haben aber Angst davor etwas falsch zu machen. Deshalb bieten wir vom DRK Westhausen auch Schulungen zur richtigen Handhabung der Defi´s an. Angst haben braucht aber wirklich keiner, denn die Geräte sind wirklich leicht zu handhaben und erklären einem sogar was zu tun ist“, sagt Rufner.