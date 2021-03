Westhausen verschiebt Kreisfeuerwehrfest erneut

Pandemiebedingt müssen die Gemeinde Westhausen und die Feuerwehr Westhausen ihr schon für 2020 geplantes Kreisfeuerwehrfest nochmals um ein Jahr verschieben. Jetzt soll ganz groß vom 14. bis 17. Juli 2022 gefeiert werden.

„Aufgrund der weiterhin unsicheren Situation im Zusammenhang mit Corona war das Risiko einfach zu groß, die dafür notwendigen und umfangreichen Vorbereitungen für das eigentlich auf Juli 2021 terminierte Kreisfeuerwehrfest in unserer Gemeinde weiter zu planen“, so Bürgermeister Markus Knoblauch. Die sogenannte „Deadline“, der Zeitpunkt in der ein so großes Projekt wie das Kreisfeuerwehrfest, noch ohne großen finanziellen Schaden für die Gemeinde und die Feuerwehr abgesagt werden kann, sei jetzt erreicht.

Wie auch alle anderen Beteiligten bedauert Bürgermeister Knoblauch die erneuteVerschiebung sehr, hält diese aber auch für alternativlos. „Schweren Herzens haben sich alle Verantwortlichen deshalb dafür entschieden, das Fest nochmals zu verschieben. Mein herzlicher Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Beteiligten für das Verständnis und die Verantwortung für das Wohl unserer Gemeinde und den vielen Menschen, die durch diese Entscheidung klar zum Ausdruck kommt“, betont der Bürgermeister.

Bei einem großen Kreisfeuerwehrfest werden mehr als 10 000 Besucher erwartet. „Wir alle wissen heute noch gar nicht, wie die Infektionslage diesen Juli aussieht. Beim geplanten Fest mit dem Kreisfeuerwehrtag und einem großem Festumzug würden neben den zahlreichen Besuchern auch mehrere Tausend Mitglieder der Blaulichtorganisationen des gesamten Ostalbkreises zusammenkommen. Wir können und dürfen hier keinerlei Risiko eingehen, um deren Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden“, betonen Kreisbrandmeister Otto Feil und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Ostalb, Willibald Freihart.

Beide haben großen Respekt vor der Bereitschaft der Westhausener Feuerwehrkameraden, auch einen dritten Anlauf zu wagen und sagen hierfür ausdrücklich auch weiterhin ihre volle Unterstützung zu. Auch der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, Raimund Bees, blickt optimistisch auf 2022. „Vorfreude ist die schönste Freude. Jetzt haben wir eben noch ein weiteres Jahr, um uns auf dieses Fest zu freuen. Ich bin mir sicher, dass wird dann was ganz Besonderes“, sagt Bees.

Bürgermeister Knoblauchs und Bees Dank gehen im besonderen an den Mitveranstalter des Kreisfeuerwehrfestes, Michael Mühleck vom Event- und Logistikanbieter Ostalb PA Westhausen, der auch weiterhin seine Unterstützung in Sachen Kreisfeuerwehrfest Westhausen zugesagt hat.