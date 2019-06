Westhausen verabschiedet langjährige Erzieherin

Die Erzieherin Inge Ziegelbaur ist kürzlich in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet worden. Sie war mehr als 38 Jahre für die Gemeinde Westhausen tätig.

Seit dem 30. März 1981 war Frau Ziegelbaur als Erzieherin bei der Gemeinde Westhausen beschäftigt. Sie war anfangs für rund zehn Jahre im Kindergarten Lippach, darunter teilweise auch als Kindergartenleitung, tätig. Nach zweifachem Mutterschutz beziehungsweise Elternzeit war sie von 1995 bis 1997 im Kindergarten in Westerhofen angestellt. Dann wechselte Frau Inge Ziegelbaur in den Kindergarten in Reichenbach und wirkte hier bis heute als Gruppenleiterin aktiv am Kindergartenalltag mit.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit den Kolleginnen und Kindern aus ihrer Gruppe wurde Inge Ziegelbaur von Bürgermeister Markus Knoblauch in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Die Kinder hatten ein Lied sowie eine Vorführung mit bunten Tüchern einstudiert.

Während der langen Beschäftigungszeit von Inge Ziegelbaur habe sich sowohl die Kindergartenlandschaft, als auch das Berufsbild der Erzieherin sehr stark verändert, so Bürgermeister Knoblauch. Es bleibe weiterhin spannend, wie es im Kinderbetreuungsbereich weitergehen werde.

Bürgermeister Markus Knoblauch dankte Frau Ziegelbaur abschließend noch für ihre langjährige Treue zur Gemeinde Westhausen sowie für ihre tolle Arbeit stets zum Wohle der Kinder und überreichte ihr von der Gemeinde Westhausen einen Blumengruß und ein Geldgeschenk. Er wünschte ihr für die Zukunft und für ihren nun folgenden verdienten Ruhestand alles erdenklich Gute und Gesundheit.