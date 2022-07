Westhausen steht ganz im Zeichen von Kreisfeuerwehrtag und Jubiläum

Landrat Joachim Bläse hat schmunzelnd angekündigt: Er müsse Bürgermeister Markus Knoblauch nach diesem Wochenende ans Bett anbinden, damit der nicht vor lauter Stolz auf seine Feuerwehr und die tolle Leistung seiner Gemeinde Westhausen „davonschwebt“. Westhausen stand am Wochenende ganz im Zeichen des wiederholt verschobenen 100-jährigen Jubiläums der örtlichen Brand- und Katastrophenschützer sowie des Ostalb-Kreisfeuerwehrtags. Allen Beteiligten war die Erleichterung und die Freude anzumerken, dass es nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder dieses großes Event für Begegnung, Fortbildung und öffentliche Demonstration für die Sache der Feuerwehr geben durfte.

Wie im Vergnügungspark

Bereits seit Donnerstag wurde auf dem Festplatz mit Vergnügungspark und Zelt gefeiert. „Aus Westhausen wird Festhausen!“ so war im stets vollbesetzten, riesigen Partyzelt zu hören, wo eine Heerschar von Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen im Einsatz war. Bürgermeister Markus Knoblauch sprach von einer starken Verbundenheit der Feuerwehr mit den Vereinen und der Bürgerschaft, was dieses wohl größte Fest in der Geschichte der Gemeinde möglich gemacht habe. Er bewundere Kommandant Raimund Bees und sein starkes Team, die den Glauben an die Durchführung des Jubiläums mit Kreisfeuerwehrtag trotz mehrmaliger Rückschläge durch die Pandemie nicht verloren hätten.

Fortbildungsveranstaltungen im Fokus am Samstag

Der Samstag war Fortbildungsveranstaltungen gewidmet und einer großen Leistungsschau aller Blaulichtorganisationen. Es war eine tolle Gelegenheit, der Bevölkerung Einblick zu geben in die vielfältige, gemeinnützige, überwiegend ehrenamtlich getragene Arbeit für die Sicherheit der Mitbürger. Bei vielen „Schaulustigen“ konnte das Interesse zum Mitmachen geweckt werden. In den offiziellen Ansprachen im Verlauf des Kreisfeuerwehrtags wurde immer wieder betont, dass in diesen krisenhaften Zeiten mit vielen Natur- und auch menschgemachten Katastrophen der von den Hilfsorganisationen getragene Bevölkerungsschutz in den Fokus gerückt sei wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel, bei dem nochmals die bereits unter Pandemiebedingungen gesegnete neue Fahne der Feuerwehr Westhausen vorgestellt wurde. Pfarrer Matthias Reiner, selbst Mitglied der Feuerwehr, und Pfarrerin Ursula Lochstampfer zelebrierten die Feier, die mit Liedern, Gebet und Fürbitten das respektvolle Miteinander und das seelische Rüstzeug für den nicht immer einfachen Einsatzalltag zum Inhalt hatte. Beim anschließenden Festakt wurden aktuelle Standortbestimmungen und brennende Themen der Feuerwehr angesprochen sowie verdiente Feuerwehrmänner aus zahlreichen Ostalb-Kommunen geehrt (wir werden noch berichten). Eine der Parolen, die Landrat Joachim Bläse bei dieser Gelegenheit ausgab: Feuerwehr sei kein Selbstläufer, mehr denn je möge die Feuerwehr in der Öffentlichkeit aktiv auftreten. Und immer wieder fiel mit herzlichen Anmerkungen des Respekts und der Dankbarkeit der Name Otto Feil, der Ostalb-Kreisbrandmeister wird Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet.

Höhepunkt der Veranstaltung

Höhepunkt auch für die Bevölkerung war am Sonntagnachmittag die sonnige und gutgelaunte Parade von rund 3000 Feuerwehrleuten aus allen Generationen, begleitet von zahlreichen Musikkapellen. Kreisbrandmeister Otto Feil hatte aufgrund der Hitze Marscherleichterung angeordnet: Die Uniformjacke durfte daheim bleiben. Tausende Zuschauer säumten die Straßen und sparten nicht mit Beifall. Vereine aus Westhausen und Umgebung gaben dem Festzug mit Kind und Kegel tolle Farbtupfer, sogar ein Hauch von Karnevalsumzug wehte mit Guggenmusik und Elferrat plötzlich durch die Straßen.

Festdamen führen Umzug an mit neuer Fahne

Angeführt wurde der Zug durch die Festdamen der Feuerwehr Westhausen mit der neuen Fahne und einer internationalen Schar von Ehrengästen, so von der französischen Partnerfeuerwehr aus der Region Haute-Marne. Fast alle Freiwilligen und auch Werkfeuerwehren aus des Ostalbkreis waren vertreten. Erstaunlich, wie mehrere Gemeindefeuerwehren aus Verwaltungsgemeinschaften sich nun gemeinsam präsentieren. Riesenbeifall gab es für die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die am Ende des Umzugs eine der stärksten Gruppen stellte und ihren deutschlandweit einzigartigen Oldtimer-Langhauberlöschzug aus den 50er- und 60er-Jahren mit insgesamt vier liebevoll restaurierten Fahrzeugen präsentierte. Der nicht enden wollende Gmünder Feuerwehr-Aufmarsch wurde angeführt von einer historischen Spritze der Abteilung Straßdorf. Nicht nur von ihr gab es wohltuende Duschen, ehe beim abschließenden Fahneneinmarsch und im Beisein von Schirmherr Innenminister Thomas Strobl das volle Festzelt kochte. Man wird sich in Westhausen noch in vielen nachfolgenden Generationen an dieses in jeder Hinsicht freundliche und gelungene Feuerwehr-Wochenende erinnern.