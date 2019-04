Westhausen soll klimaneutral werden

„KKW“ mal anders: Bürgermeister Markus Knoblauch hat den Bürgerinnen und Bürgern sein Klimaschutzkonzept für Westhausen zur Diskussion gestellt. Für die Umsetzung baut er auf das Engagement der Einwohner.

Bereits vor zwei Wochen hat Bürgermeister Knoblauch dem Gemeinderat sein Klimaschutzkonzept vorgelegt. Wie die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ am 22. März berichtete, hatte Knoblauchs Vision von einer klimaneutralen Ortschaft die Gemeinderäte damals überzeugt. Nun trat der Bürgermeister mit seinem Konzept an die Bürger heran und erntete auch da uneingeschränkte Zustimmung für seine ehrgeizigen Ziele. „Jeder kann und muss seinen Beitrag für ein besseres Klima auf unserer Erde leisten, auch wenn es nur ein scheinbar kleiner ist“, meint Knoblauch.

Westhausen steht nicht schlecht da

Thomas Steidle von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) stellte im Rahmen der Bürgerinformationsrunde im Bürgersaal des Rathauses den etwa 50 anwesenden Zuhörern die Eckdaten des Konzepts vor. Die KEA berät Kommunen und steuert Projekte in den Bereichen Energiemanagement, Contracting, Energiekonzepte und dergleichen. Bezogen auf die Situation in der Gemeinde sagte Steidle: „Westhausen steht in Sachen Klimaschutz im Vergleich zu anderen Gemeinden, nicht schlecht da. Vor allem im Bereich der Haushalte und Kleinverbraucher konnte der Ausstoss an CO2-Emissionen seit 2009 trotz steigender Einwohnerzahl um etwa acht Prozent gesenkt werden“, berichtet Steidle.

Die Emissionen pro Einwohner lagen 2016 ungefähr elf Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Trotz allem stecke auch in den Privathaushalten noch sehr viel CO2-Einsparpotenzial. Das Gleiche gelte für die Sektoren Industrie und Verkehr. Interessant ist, dass die Liegenschaften der Gemeinde nur zwei Prozent Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen in Westhausen haben. Für Bürgermeister Knoblauch ist dies eine deutliche Botschaft. „Wir als Gemeinde können und werden unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Gros aber muss von unseren Bürgerinnen und Bürgern kommen. Ihre Hilfe benötigen wir, um unser Ziel, ein klimaneutrales Westhausen, zu erreichen.“.

Gemessen an der positiven Resonanz der Zuhörer kann der Rathauschef hier mit der Unterstützung durch die Bürger rechnen. Viele Bürger haben etwa bereits in moderne Haus- und Wärmetechnik oder energetische Gebäudesanierungen investiert. Einige Bürgerinnen und Bürger sind der Gemeinde sogar einen Schritt voraus. Solarenergie und E-Autos sind in diesen Haushalten bereits Alltag – mit sehr positiven Erfahrungswerten.

Gemeinde will Klimaschutzmanager einstellen

In einem 47-Punkte-Katalog hat Westhausen die Ziele für die nächsten Jahre definiert. Ganz oben auf der To-Do-Liste steht der Aufbau eines effizienten kommunalen Energiemanagements. Dafür will der Rathauschef eine Stelle für einen Klimaschutzmanager schaffen und möglichst auch mit Nachbargemeinden kooperieren. Aufgabe des Managers wird unter anderem sein, einen Fahrplan zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes zu erarbeiten. Die Stelle wäre vorerst auf zwei Jahre befristet und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden. „Mein Wunsch wäre es, eine dauerhafte Stelle für einen Klimaschutzmanager in Westhausen zu etablieren“, lässt Knoblauch durchblicken. Ein anderes Versprechen ist dem Rathauschef genauso wichtig. „Wir wollen diesen Prozess transparent und kommunikativ an unsere Bürgerinnen und Bürger herantragen. Dies soll die Lust am Mitmachen fördern. Wir müssen in eine neue Zukunft. Uns bleibt nichts anderes übrig“, so Knoblauch.