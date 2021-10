Westhausen: Senior wird Opfer von Online-Betrügern

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag ist ein Senior aus Westhausen Opfer eines Betruges geworden. Ihm ist dabei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Der Mann erhielt wohl am Freitag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der vorgab, das Online-Banking des Seniors aktualisieren zu müssen. Im Rahmen eines weiteren Anrufes generierte der Senior eine Transaktionsnummer (TAN) und übermittelte diese an den Anrufer. Vermutlich hierdurch erlangten die Betrüger Zugang zum Bankkonto des Geschädigten, er selbst war ausgesperrt. Am Folgetag stellte er schließlich eine Vielzahl betrügerischer Abbuchungen fest.

Die Polizei warnt vor Anrufen unbekannter Personen, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte zuerst bei seiner Hausbank anrufen und dort nachfragen. Die Nummer hierfür sollte man selbst heraussuchen. Darüber hinaus sollten angerufene Personen am Telefon niemals ihre persönlichen Daten oder ihre Zugangsdaten zu ihrem Bankkonto herausgeben.

Im Fall solcher Anrufe bittet die Polizei dringend darum, die Hausbank zu verständigen und das Konto sperren zu lassen sowie Anzeige bei der Polizei zu erstatten.