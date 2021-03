Westhausen plant Impfaktion für Senioren

Auch in Westhausen wird es eine Impfaktion für die über 80-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde geben. Das hat das Bürgermeisteramt der Gemeinde der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf Anfrage mitgeteilt.

Demnach werden in der laufenden Woche alle Einwohner der Gemeinde angeschrieben, die über 80 Jahre alt sind. In dem Schreiben werden die Seniorinnen und Senioren gebeten, sich bei der Gemeinde zu melden, falls sie Interesse an einer Impfung gegen das Coronavirus haben. Dann würde ein mobiles Impfteam in die Gemeinde kommen und die Betreffenden impfen. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Gemeinde erwartet, dass die Impfaktion voraussichtlich Mitte bis Ende April stattfinden könne.