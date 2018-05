Westhausen investiert 2,5 Millionen Euro

Reichenbach – Am Freitag ist der Startschuss für den Um- und Anbau des Kindergartens in Reichenbach gefallen. Im Beisein des CDU-Landtagsabgeordnetem Winfried Mack zelebrierte Westhausens Bürgermeister Markus Knoblauch den feierlichen Spatenstich. Im Rahmen der 2,5 Millionen Euro teuren Baumaßnahme soll im Erdgeschoss des Gebäudes auch noch ein Bürgersaal intgriert werden.

Bürgermeister Markus Knoblauch sprach am Freitag die aktuellen beengten Verhältnisse im Kindergarten an. Derzeit habe der Kindergarten fünf Gruppen. Aufgrund der starken Nachfrage, vor allem auch nach Ganztages- und Kleinkinderbetreuungsplätzen, habe man zuletzt sogar den Turnraum in einen Gruppenraum umfunktionieren müssen. Seither werde in extra angemieteten Containern geturnt. Dank des An- und Umbaus des Kindergartens, auf den 2,1 Millionen Euro der Kosten entfallen und von denen das Land 600 000 Euro übernimmt, würden die beengten Platzverhältnisse endlich beendet, konstatierte Knoblauch. Durch die Hanglage sei es zudem möglich, im Untergeschoss einen barrierefreien Bürgersaal zu realisieren, der von der Bürgerschaft seit langem gewüscht werde.

Bürgersaal ist ein lang gehegter Wunsch

Angesichts des Nutzens für die Reichenbacher, die Vereine, den Kindergarten, die Gesamtgemeinde und das dadurch gestärkte Gemeinschaftsgefühl seien die 440 000 Euro Mehrkosten, von denen 150 000 gefördert werden, eine kostengünstige Maßnahme, befand der Westhausener Rathauschef. Daher dankte er auch dem Gemeinderat für dessen Zustimmung.

Architekt Mathis Tröster betonte, dass man bei der Maßnahme im veranschlagten Kostenrahmen bleiben werde. Aktuell sei er optimistisch, dass der Kindergarten – wie geplant – im Sommer 2019 eingeweiht werden kann.

Der CDU-Politiker Winfried Mack lobte in einem kurzen Grußwort „die weitsichtige Investition“ der Gemeinde. Nach dem Anbau der Probsteischule und dem Bau der Wöllersteinhalle sei der An- und Umbau des Kindergartens samt Neubau eines Bürgersaals das nächste Großprojekt, das die Gemeinde für ihre Bürger stemme.