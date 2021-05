Westhausen hat jetzt eine EnBW-Schnellladesäule

Schnelles Laden ist jetzt auch in Westhausen möglich. Eine Schnellladesäule der EnBW ist jüngst von Bürgermeister Markus Knoblauch, Sebastian Maier, technischer Vorstand der EnBW ODR AG, und Jürgen Weiß, Geschäftsführer der Weiß Projekt GmbH und Parkplatzinhaber, in Betrieb genommen. Mit der neuen Schnellladesäule erweitert die ODR in der Gemeinde ihr Angebot für das elektrische Laden, denn eine AC-Ladesäule der ODR befindet sich bereits am Rathaus.

Durchschnittlich zwei bis vier Stunden braucht der Akku eines E-Autos an einer einfachen Ladesäule, um komplett aufgeladen zu werden. Das geht an einer Schnellladesäule wesentlich schneller: Während an Normal-Ladestationen mit Wechselstrom (AC) mit einer Ladeleistung von bis zu 22 Kilowatt (kW) geladen wird, sind an Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC) bis zu 150 kW drin. Die Standzeit an einem Schnellladepunkt ist wesentlich kürzer. In der Praxis bedeutet das, dass etwa alle zwei bis drei Stunden geladen werden muss – genau das Pausen-Intervall, das bei längeren Strecken eingehalten werden sollte.

Auf dem Grundstück von Jürgen Weiß steht nun eine solche Schnellladestation. „Ich freue mich über die Aufwertung meines Parkplatzes durch diese moderne Ladesäule. Dies ist vor allem für Netto und die Bäckerei Mack ein absoluter Gewinn und führt sicherlich zu mehr Kundschaft.“ Aber auch für Durchreisende sei der Standort attraktiv, denn seine Ladepause könne man hier mit einer Tasse Kaffee und frischen Backwaren füllen.

„Für unsere Gemeinde ist das ein wichtiger und richtiger Schritt in die Zukunftssicherung der Mobilität. Natürlich fördert eine gute Ladeinfrastruktur die Attraktivität unseres Standorts“, so Markus Knoblauch. Sebastian Maier ergänzt: „Mit dem Schnelllader erweitern wir unser Portfolio in der Gestaltung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Die gute Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern zeigt, wie eng wir verknüpft sind.“

Die neue Ladesäule kann grundsätzlich von jedem genutzt werden. Mit Hilfe der unternehmenseigenen „MobilityMe“-Ladekarte oder -App kann der Nutzer nicht nur in Westhausen, sondern europaweit an mehr als 25 000 Ladepunkten laden.

Die Kosten für das Aufladen der Fahrzeuge beziffert Heidrun Benedikter mit 39 Cent pro kW. Für Vielfahrer gibt es auch noch einen Tarif mit 29 Cent. In der ODR-App „MobilityMe“ sind alle Ladepunkte der ODR und deren Roaming-Partner in einer Kartenansicht dargestellt. So startet man die Navigation zur gewünschten Ladesäule direkt von dort aus. Die App steht zum kostenlosen Download im Apple App- und Google Play-Store zur Verfügung. Weitere Informationen sind unter www.mobilityme.de zu finden.