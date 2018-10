Westhausen hat einen neuen Kindergarten

Zahlreiche Gäste und Besucher sind zur offiziellen Eröffnung des neuen Kindergartens Sankt Martin nach Westhausen gekommen. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit ist eine neue und moderne Kinderbetreuungseinrichtung entstanden. Auch der Bürgersaal im ehemaligen Pacellihaus ist komplett renoviert worden.

Das Ergebnis der umfangreichen Neu- und Umbauarbeiten am Kindergarten Sankt Martin und dem Bürgersaal im ehemaligen Pacellihaus überraschte und verblüffte die Besucher am Tag der offiziellen Eröffnung. „Kein Vergleich zu dem, was die Westhausener jahrzehntelang vom alten Kindergarten Sankt Martin gewohnt waren“, wie viele meinten.

Zenit war überschritten

Nach über 50 Jahren hatte der Altbau seinen Zenit bereits weit überschritten. Das räumliche Konzept entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine zweckmäßige Kinderbetreuung. Die sanitären Anlagen waren sanierungsbedürftig, es fehlte an Räumen für das Personal. Die katholische Kirchengemeinde und die Gemeinde Westhausen standen vor der entscheidenden Frage: Sanierung oder Neubau? Nach mehreren planerischen Vorentwürfen stand bald fest, dass sich eine Sanierung aus Kostengründen nicht mehr lohnt. Die Gremien der Gemeinden entschieden sich für einen Teilabbruch des Gebäudes und einen Kindergartenneubau. Der darunterliegende Bürgersaal im ehemaligen Pacellihaus wurde komplett entkernt und von Grund auf neu konzipiert. Federführend bei den Planungen war das Architekturbüro ACT Tröster aus Rainau. Insgesamt haben die Kirchengemeinde und die Gemeinde Westhausen 3,1 Millionen Euro in das neue Konzept von Kindergarten und Bürgersaal investiert.

„Wirklich ein Schmuckstück“

Zur offiziellen Eröffnung am Samstag kam auch viel politische Prominenz, darunter die Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp und Roderich Kiesewetter sowie ihr Landtagskollege Winfried Mack. Bürgermeister Markus Knoblauch sprach von einer neuen Zeitrechnung in Sachen Kinderbetreuung in Westhausen. Dabei dankte er auch seinem Vorgänger Herbert Witzany für dessen engagierte Arbeit, dieses große und wichtige Projekt noch vor seiner Pensionierung auf den Weg zu bringen. „Der neue Kindergarten ist wirklich ein Schmuckstück“, meinte Knoblauch stolz. Er ist jetzt das erste Projekt, welches die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung zu einem guten Ende gebracht hat. Aktuell laufen auch noch zwei weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten an Kindergärten der Gemeinde in den Teilorten Reichenbach und Lippach.

75 Kinder freuen sich riesig

Große Freude über den neuen Kindergarten herrscht auch auf Seiten des Betreuungspersonals. Aktuell besuchen den Kindergarten Sankt Martin 75 Kinder, die von acht Erzieherinnen und einem Erzieher betreut werden. „Das ist wirklich kein Vergleich zu früher. Alles ist groß und hell und manchmal verlaufen wir uns auch noch im Gebäude“, sagt Kindergartenleiterin Christine Alender. Die Kinder selbst haben innerhalb kürzester Zeit ihre neue Umgebung erforscht und nun auch vollkommen in Beschlag genommen.

Pfarrer Matthias Reiner nahm im Anschluss an die Grußworte die Segnung des neuen Kindergartens Sankt Martin vor. Bei der Einweihung des Kindergartens stellte die Kirchengemeinde den Besuchern auch ihren komplett sanierten und neu gestalteten Gemeindesaal Sankt Martin vor.

