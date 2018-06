Westhausen ehrt 26 Blutspender

Als Partner des DRK-Ortsvereins hat die Gemeinde Westhausen auch in diesem Jahr wieder Blutspender geehrt. Gabriele Wettemann wurde für 75-malige Blutspende ausgezeichnet.

Die Blutspenderehrung im Feuerwehrhaus von Westhausen gehört zu den traditionellen und wichtigen Veranstaltungen in der Gemeinde. „Sicherlich gehört Westhausen zu einer der Gemeinden mit den meisten Blutspenden“, meinte Bürgermeister Herbert Witzany. Blutspender sind freiwillige, ehrenamtliche Helfer. „Sie machen das nicht für irgend jemand, sondern für andere Menschen in Not. Dafür gebührt ihnen Lob und Anerkennung“, sagte Witzany. Als Partner des DRK-Ortsvereins übernahm Witzany im Namen der Gemeinde und Sebastian Rufner in Vertretung des DRK die Ehrungen aller diesjährigen 26 mehrfachen Blutspender. Allen voran Gabriele Wettemann die für 75-malige Blutspende geehrt wurde. Dafür erhielt Wettemann die Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz, einen Buchgutschein und ein Weinpräsent.

Zehnmal Blut gespendet haben Michaela Abele, Christoph Beerhalter, Susanne Gausepohl, Jacqueline Heidi, Benno Jonasson, Brigitte Legner, René Manz, Bernd Mayer, Beate Weiß, Katharina Pertsch, Frank Röhrer, Natalie Stimmler, Marcus Zeller. 25-mal Blut gespendet haben Walter Allgaier, Elke Beerhalter, Carmen Besel, Ferdinand Halder, Claudia Neumann, Jochen Schmidt, Adalbert Uhl. Eine Ehrung für 50-malige Blutspende erhielten Ingrid Hammele, Katja Illenberger, Thomas Laib, Dieter Leiser, Sigrid Ludwig. (mab)