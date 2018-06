Westhausen diskutiert über Mobilität

Die Gemeinde Westhausen sucht nach praktikablen Wegen für die Mobilität im ländlichen Raum. Die Gemeinde hat dabei besonders die Seniorinnen und Senioren im Blickfeld. Das Mobilitätsmodell der Gemeinde Schechingen dient Westhausen als Vorlage.

Der Gemeinderat Westhausen misst dem Thema Mobilität auf dem Lande eine besondere Bedeutung zu. „Mobilität auf dem Lande beziehungsweise Mobilität für Senioren wird auch in Westhausen zu einem wichtigen Thema“, meint Bürgermeister Markus Knoblauch. Einen Einblick dazu erhoffte sich der Rathauschef von seiten der Gemeinde Schechingen, die seit geraumer Zeit verschiedene Mobilitätskonzepte für ihre Bevölkerung testet.

Die Ergebnisse sind vielversprechend. Der ehemalige Gemeinderat Schechingens, August Maier, hat über das Mobilitätskonzept seiner Gemeinde berichtet. Er ist überzeugter Befürworter des Systems in Schechingen, das er selbst mit initiiert hat: „Immer mehr Kommunen haben bereits eine Art Dorfauto in ihrem Ort stehen. Sie verstehen es als Angebot an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, im ländlichen Raum weiter mobil zu bleiben. Vor allem den Senioren, die eventuell über kein Auto verfügen, will man ermöglichen, bei Bedarf sicher und schnell von A nach B zu kommen“, so Maier.

Bürger melden Bedarf an – dann kommt das Auto vorbei

Die Gemeinde Schechingen betreibt seit einiger Zeit ein Bürgerrufauto. Ehrenamtliche Fahrer befördern Fahrgäste, die sich für eine Fahrt zum Arzt, zur Apotheke, zum Einkaufen oder zu anderen Vorhaben angemeldet haben. Maier stellte auch die organisatorischen Voraussetzungen und die jährlichen Kosten eines solchen Fahrdienstes dar. In Schechingen werden die Fahraufträge im Rathaus von den dortigen Mitarbeiterinnen entgegengenommen und bestätigt. Dann werden die Tagesaufträge an den Fahrer für diesen Tag weitergeleitet. „Das funktioniert einwandfrei“, bestätigt Maier.

Der Tür-zu-Tür-Service wird sehr gerne von den älteren Mitbürgern in Anspruch genommen. Ein Fahrpreis wird nicht berechnet. Dafür werden aber Spenden entgegengenommen, die sich nach der Länge der Strecke und dem Zeitaufwand richten. Das Bürgerrufauto wird von einem Autohaus in der Region zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung erfolgt nach gefahrenen Kilometern und der Dauer der Nutzung. „Rechnet man alle Kosten, die der Betrieb des Fahrzeugs verursacht, zusammen und stellt die Spendeneinnahmen gegenüber, hat Schechingen noch knapp 1000 Euro zuschießen müssen – für ein ganzes Jahr Fahrdienst“, so Maier.

Die Zahlen basieren auf der Grundlage von 413 Fahrten, 7885 gefahrenen Kilometern und 512 ehrenamtlichen Fahrdienststunden im Jahr 2017.

Bürgermeister möchte „am liebsten gleich losfahren“

Der Vortrag überzeugte Bürgermeister Markus Knoblauch und den Gemeinderat, der sich geschlossen für die Ausarbeitung eines Mobilitätskonzepts für Westhausen nach Vorbild von Schechingen aussprach. „Am liebsten würde man nach dem Vortrag gleich losfahren“, sagte der Bürgermeister.

Einen weiteren Schritt in Sachen Mobilität geht Westhausen bei der Elektromobilität. Die EnBW ODR hat der Gemeinde angeboten, eine Ladesäule für Elektroautos zur Verfügung zu stellen. Der regionale Energieversorger würde die Kosten übernehmen und sich um den Bau sowie den Netzanschluss kümmern. Betrieb und Wartung würden ebenfalls von der EnBW ODR übernommen. Einzig die Stellfläche muss die Gemeinde stellen. Als Standort hat die Gemeinde zwei Stellplätze auf dem Rathausparkplatz vorgesehen.