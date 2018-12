Westhausen dankt Blutspendern

Vier Bürger aus Westhausen haben 75-mal Blut gespendet. Nun wurden sie von Bürgermesiter Markus Knoblauch offiziell für ihren Einsatz geehrt.

„Heute dürfen wir Menschen ehren, die anderen Menschen mit ihrer Blutspende das Leben gerettet haben“, sagt Bürgermeister Markus Knoblauch in seiner Grußrede im Rahmen der jährlichen Blutspenderehrung in Westhausen. Gleich 26 Bürger durfte Knoblauch in diesem Jahr für ihr ehrenamtliches und lebenswichtiges Engagement ehren. „Dank der DRK kommt auch jede Blutspende dort an, wo sie gebraucht wird“, sagt Knoblauch. Dies konnte auch der Vorsitzende des DRK Ortsvereins Westhausen, Norbert Wist, bestätigen. „Leider ist es heute nicht mehr selbstverständlich Blut zu spenden. Dabei kann mit einer Blutspende gleich vier Menschen geholfen werden“, meint Wist. Das Blut enthalte wesentlich mehr Bestandteile als nur die roten Blutzellen und sei deshalb auch so vielseitig einsetzbar.

Geehrt wurden: Für zehnmalige Blutspende wurden Barbara Abele, Martin Brenner, Josef Eberhardt, Vera Granitzer, Paul Lenz, Stefan Mayrhöfer, Mareike Sailer, Claudia Schindler, Anja Schnell, Robert Simon. Für 25 Blutspenden wurden Albert Aich, Mario Casa, Marcus Höflinger, Benno Jonasson, Elke Maierhöfer, Sarah Saam, Heike Weinschenk geehrt. 50-mal Blut gespendet haben Reinhold Blümle, Elfriede Bühlmeyer, Martina Ott, Gabriele Schindelarz, Liane Weizmann. 75-mal Blut gespendet haben Eugen Bölstler, Ludwig Granitzer, Tim Schiele, Bernd Schmid.