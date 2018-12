Westhausen baut sein schnelles Internet aus

Die digitale Zukunft hat in Westhausen schon vor einigen Jahren begonnen. Damals wurde das Gewerbegebiet mit Glasfaser an das schnelle Internet angebunden. Jetzt wird in der Gemeinde flächendeckend optimiert.

Ab sofort können sich die Anwohner der Beethovenstraße sowie weiterer angrenzender Straßen in Westhausen über Highspeed-Internet freuen. Das von der Gemeinde gebaute passive Breitbandnetz in der Siedlung „Hohe Morgen“ in Westhausen konnte nun offiziell in Betrieb genommen werden. Die Ellwanger NetCom BW realisiert für die Gemeinde Westhausen den notwendigen Netzbetrieb. Mit einem symbolischen Druck auf den roten Buzzer wurde die Glasfaseranbindung an das Breitbandnetz offiziell in Betrieb genommen.

Westhausen ist damit eine der ersten Gemeinden des Ostalbkreises, die im Rahmen des Ausbauprojekts mit dem Zweckverband Komm.Pakt.Net und der NetCom BW den Netzbetrieb aufnehmen konnte. „Jetzt sind Breitbandgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich“, freut sich Bürgermeister Markus Knoblauch. Der jetzt abgeschlossene Ausbau wird über die sogenannte FTTC-Technik abgewickelt. Bei dieser Technologie wird der Technikstandort mit einer Glasfaserleitung angebunden. Für die letzten Meter bis ins Haus werden die bestehenden Kupferleitungen genutzt. Rund 170 Haushalte können nun in diesem ersten Schritt die Telekommunikationsdienste der NetCom BW nutzen.

Netzausbau geht auch 2019 weiter

Für Bürgermeister Knoblauch ist dieser erste Schritt immens wichtig. Alle Bürger der Gemeinde Westhausen, einschließlich aller Teilorte, sollen in Zukunft über einen schnellen Internetzugang verfügen. „Eine gute Internetanbindung ist mittlerweile so wichtig wie ein Stromanschluss. Deshalb darf niemand auf diesem Weg in die Zukunft zurückgelassen werden“, betonte Bürgermeister Knoblauch und bedankte sich bei allen am Projekt beteiligten. Der Netzausbau in Westhausen und den Teilorten soll deshalb weitergehen. Zusätzlich können auch die Maßnahmen für Reichenbach und Westerhofen in Kürze abgeschlossen werden.

Zudem laufen für den Bauabschnitt Baiershofen und Immenhofen bereits die Arbeiten für eine schnelle Internetversorgung. Insgesamt investierte die Gemeinde in diesem Jahr rund 500 000 Euro in den Breitbandausbau. Das Land Baden-Württemberg gewährt für die laufenden Projekte einen Zuschuss in Höhe von 180 000 Euro.

Auch für 2019 sind weitere Ausbaumaßnahmen geplant. Damit sollen die letzten unterversorgten sogenannten „Weißen Flecken“ vom Ortsplan der Gemeinde verschwinden.