Westhausen arbeitet am Klimaschutz

Bürgermeister Markus Knoblauch hat sich als einer seiner wichtigsten Ziele den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Jetzt hat der Rathauschef dem Gemeinderat ein komplettes Klimaschutzkonzept vorgelegt. Das Bürgergremium lobt nicht nur das Engagement ihres Bürgermeisters sondern unterstützt sein Vorhaben in vollem Umfang.

Westhausen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Ort zu einer modernen Gemeinde entwickelt. Die Gemeinde bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur als naturnaher, ländlicher Wohnort viele Vorteile sondern ist auch ein attraktiver Gewerbestandort mit vielen Arbeitsplätzen und einer intakten Infrastruktur.

Bislang galten Westhausens Anstrengungen hauptsächlich zum Beispiel dem wirtschaftlichen Wachstum, dem Erhalt der Infrastruktur und einem gesunden Bevölkerungswachstum. In den nächsten Jahren kommen aber noch ganz andere, neue Anforderungen auf die Gemeinde zu. „Die Umsetzung der Energiewende und das Erreichen der Klimaschutzziele gehören zu einer der vordringlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft“, meint Bürgermeister Markus Knoblauch.

Bisher wurden diese Themen in Westhausen nur punktuell angegangen. Zum Beispiel hat die Verwaltung bei den eigenen Liegenschaften durch ein aktives Energiemanagement auf gute Energiekennwerte geachtet. Eine Gesamtbetrachtung der Gemeinde hat bislang noch nicht stattgefunden. Jetzt hat Westhausen bei der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) die Ausarbeitung eines Klimaschutzkonzepts ist Auftrag gegeben.

In insgesamt fünf Workshops haben sich Mitarbeiter von Verwaltung und Gemeinderat über Handlungsmöglichkeiten beim Thema Klimaschutz informiert. Dabei wurden Energieeinsparpotenziale, rationelle Energieanwendung und Nutzerverhalten auf der einen Seite sowie technische Konzeptionen wie Kraft-Wärme-Kopplung oder Nahwärmenetze auf der anderen Seite diskutiert. Auch der derzeitige Einsatz erneuerbarer Energien und deren weitere verfügbare Potentiale sollten im Klimaschutzkonzept näher betrachtet werden. Alle Betrachtungen wurden in einem Gesamtstrategie-Paket zusammengefasst.

47 Maßnahmen für den Klimaschutz

Thomas Steidle von der KEA erläuterte dem Gemeinderat nun die Erkenntnisse die aus diesen Gesprächen und Analysen gezogen wurden. Aus dem 54 Seiten starken Klimaschutzkonzept resultierten dann 47 Maßnahmen und Vorschläge die die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts in Westhausen voranbringen sollen. Angefangen bei der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf moderne LED-Technik über die Unterstützung beim Aufbau eines regionalen Handwerkernetzwerkes und Ladestationen für Elektroautos bis hin zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Gemeindeentwicklung- und in Bebauungsplänen.

Um all die Komplexität der Klimaschutzziele und Maßnahmen im Auge zu behalten, will sich Bürgermeister Knoblauch personelle Verstärkung ins Rathaus holen. „Wir denken da an einen Klimaschutzmanager, der sich um all diese Themen kümmert“, so Knoblauch. Der Gemeinderat begrüßte ausdrücklich die Klimaschutzoffensive der Gemeinde und lobte die gute Vorbereitung eines Konzepts. Auch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sieht das Gremium als zielführend. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Klimaschutzkonzept zu und beauftragte die Verwaltung die Stelle eines Klimaschutzmanagers offiziell auszuschreiben.