Großer Zuspruch beim Publikum und eine sehr positive Resonanz von Seiten der Aussteller: Das ist die Bilanz der Kapfenburgmesse in Westhauen am vergangenen Wochenende. Frank Hauber, Vorsitzender des HGV Westhausen findet lobende Worte für alle, die mitgewirkt haben oder dabei gewesen sind. „Wer nicht da war, hat etwas verpasst“, ist Hauber überzeugt. An allen drei Tagen sei auf der Kapfenburgmesse etwas geboten gewesen. Konzerte, VIP-Abend und der Messebetrieb hätten bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Die Stimmung an den Veranstaltungen war sehr gut. Alles war gut durchorganisiert und die Messe ging ohne nennenswerte Störungen oder Vorfälle über die Bühne“, sagte Hauber.

Der Vorsitzende und Mitorganisator der Kapfenburgmesse weiß auch, wem alles er den Erfolg der Messe zu verdanken hat. „Eine solch große Veranstaltung zu stemmen geht nur mit gemeinsamen Kräften. Angefangen bei den beiden Gemeinden Westhausen und Lauchheim die mit einer großzügigen Spende von jeweils 7500 Euro die Kapfenburgmesse finanziell unterstützt haben. Der Bauhof Westhausen hat beinahe übermenschliches geleistet“, meint Hauber. Weiter dankte der HGV-Vorsitzende dem Musikverein Westhausen für seine musikalische Umrahmung der Messe, dem Hundeverein Westhausen für die Zeltwache, dem DRK Westhausen, den beiden Kindergärten aus Reichenbach und Sankt Maria aus Lauchheim und den vielen, vielen weiteren Helfern. Der Motorradclub „Bastards“ waren als Messe-Bautrupp unersetzlich und die Hausmeister hatten den uneingeschränkten Überblick. Für den Beistand von ganz oben haben Pfarrer Matthias Reiner und seine evangelische Kollegin Pfarrerin Damaris Langfeldt gesorgt. „Und selbstverständlich danke ich dem Orga-Team der Kapfenburgmesse ganz herzlich für ihr großes Engagement und ihre Hilfe“, sagt Hauber.

Westhausen und Lauchheim freuen sich bereits gemeinsam auf die nächste Kapfenburgmesse in drei Jahren, diesmal wieder in Lauchheim. „Aber dazwischen darf es durchaus mal wieder etwas ruhiger sein“, schmunzelt Hauber. (mab)