Wer übernimmt die Postfiliale in Westhausen?

Der Geschäftsmann Orhan Hajrula aus Ellwangen will sich in Zukunft mehr auf sein Kerngeschäft, die Postbankfiliale in Ellwangen, konzentrieren. Gleichzeitig möchte er sein Geschäftsfeld weiter ausbauen. Für seinen Laden in Westhausen sucht Hajrula deshalb einen potenziellen Nachfolger.

„Westhausen ist ein sehr guter Standort“, sagt Orhan Hajrula, der Geschäftsinhaber der Westhausener Postfiliale. Hajrula führt neben Westhausen noch eine Postbankfiliale in Ellwangen. Diese hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Neben dem Postbankgeschäft expandiert auch die Paketannahme und -auslieferung. „Bei letzterem habe ich aufgrund der hohen Nachfrage vonseiten der Kunden konzeptionell etwas zu verändern. Hier möchte ich verstärkt in die Kleinspedition investieren“, sagt er.

Wegen des hohen personellen und zeitlichen Aufwands kann der Geschäftsmann aber künftig keine zwei Standorte parallel mehr bedienen. „Schweren Herzens habe ich mich daher entschieden, den Standort in Westhausen aufzugeben“, sagt Hajrula. Er betont jedoch, dass das Geschäft in Westhausen allein schon im Postbereich boomt. „Das lässt sich anhand der letzten Geschäfts- und Bilanzzahlen deutlich belegen“, so Hajrula. Zum Februar 2019 soll Schluss sein – aber eben nicht für die Postfiliale und das Geschäft selbst. Hajrula sucht nun nach potenziellen Nachfolgern für den Laden, der neben der Post auch eine Lotto-Annahmestelle hat und mit Schreibwaren und Dekorationsartikeln handelt.

„Unsere Gemeinde braucht auch in Zukunft eine Poststelle“, sagt auch Bürgermeister Markus Knoblauch. Dass Westhausen seine Postannahmestelle für immer verlieren wird, schließt der Bürgermeister aus: „Die Post ist verpflichtet, in Gemeinden mit über 5000 Einwohnern ein entsprechendes Angebot vorzuhalten“, so Knoblauch. Allerdings müsse dieser Standort nicht zwingend der jetzige in der Deutschordensstraße sein.

Verwaltung hilft bei der Suche nach einem Nachfolger

„Das wäre aber schade, da unsere Bürger sich an diesen Standort gewöhnt haben und er alle Vorzüge, wie Kundenparkplätze, vorweisen kann“, meint Knoblauch. Darüber hinaus haben sich die Westhausener an den Standort gewöhnt. Dort war viele Jahre lang die Drogerie von Reinhold Dauser beheimatet, die ein Fixpunkt für die Einwohner gewesen ist.

Die Gemeinde hat bereits mit dem Geschäftsinhaber gesprochen und ihm ihre Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger angeboten. „Ja, wir stehen in engem Kontakt mit dem Rathaus. Ich wünsche mir wirklich für Westhausen, dass wir rechtzeitig einen Nachfolger für das Geschäft finden“, sagt Hajrula. Der Geschäftsmann und sein Team bieten potenziellen Nachfolgern für eine bestimmte Einarbeitungszeit auch ein Coaching an.