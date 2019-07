Wegen Blow-ups durch Hitze: Auf der A7 gilt jetzt teilweise ein Tempolimit

Ab Dienstag, 23. Juli, bis voraussichtlich Samstag gelten auf der A7 hitzebedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen wegen möglicher Blow-ups. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit. Betroffen sind zwei Abschnitte in der Region.

Hohe Temperaturen über einen länger andauernden Zeitraum wie sie für die nächsten Tage prognostiziert werden, führen in Fahrbahndecken zu Druckspannungen. Diese können bei älteren Betonfahrbahnen zu Aufplatzungen oder Aufwölbungen – sogenannten Blow-ups – führen. Deren Auftritt sei meist lokal begrenzt und nicht vorhersehbar.

Um dem entgegen zu wirken, hat das RP an mehreren Straßen Entlastungsstreifen aus Asphalt eingebaut. An Stellen, an denen keine Entlastungsstreifen vorhanden sind, wird bei hochsommerlichen Temperaturen als präventive Maßnahme eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet.

Das betrifft im Regierungsbezirk Stuttgart einen rund drei Kilometer langen Streckenabschnitt an der A7, südlich der Anschlussstelle (AS) Westhausen sowie einen rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt an der A7, nördlich der AS Dinkelsbühl/Fichtenau.

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbeschränkung werden ergriffen, wenn die prognostizierten Tageshöchsttemperaturen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die folgenden Werte erreichen beziehungsweise überschreiten: bis 31. Juli 30 Grad Celsius, 1. August bis 20. August 33 Grad Celsius, 21. August bis 31. August 35 Grad Celsius, ab 1. September 38 Grad Celsius.

Die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten jeweils von 10 bis 20 Uhr. Die Beschränkung auf 80 Stundenkilometer in beide Fahrtrichtungen wird aufgehoben sobald die prognostizierte Tageshöchsttemperatur über mehr als einen Tag unter den oben genannten Wert sinkt.