Wasserversorgungsverband Kapfenburg weist Schutzgebiete für Trinkwasserbrunnen aus

Der Gemeindeverwaltungs- und Wasserversorgungsverband (GVWV) Kapfenburg betreibt auf den Gemarkungen Lauchheim und Westhausen mehrere Brunnen zur Trinkwasserversorgung. Für diese natürlichen Wasservorkommen sollen nun Schutzgebiete ausgewiesen werden.

Im Einzelnen handelt es sich um die Brunnen Werth 1 und 2 auf den Gemarkungen Lauchheim und Westhausen, den Tiefbrunnen Blach und Westerhofen 1 und 2 auf den Gemarkungen Lauchheim, Hülen, Röttingen und Westhausen sowie den Tiefbrunnen Stetten auf den Gemarkungen Lauchheim, Röttingen und Lippach.

Durch die Ausweitung und Neuregelung der Wasserschutzgebiete soll das Grund- und Trinkwasser der beiden Gemeinden etwa vor zu hoher Nitratbelastung geschützt werden. Nitrate können durch zu intensive Bewirtschaftung der Felder, zum Beispiel durch Ausbringung von zu viel Gülle durch die Landwirte auf ihre Felder ins Grundwasser gelangen. In zu hoher Konzentration sind Nitrate im Trinkwasser für den Menschen schädlich. In den neuen Wasserschutzgebieten ist das Ausbringen von Gülle in Zukunft verboten.

Geflügelzuchtbetrieb von der Regelung betroffen

„Eine vernünftige Entscheidung. Wasser ist das höchste Gut, was wir dringend zum Leben brauchen“, meint Gemeinderat Eberhard Viert. In Westhausen ist von dieser Neuregelung vor allem ein Landwirt besonders betroffen. Es handelt sich um einen Geflügelzuchtbetrieb und Eierproduzenten.

Mit dem betroffenen Betrieb hat das Wasserwirtschaftsamt im Landratsamt Ostalb bereits Gespräche geführt und nach Lösungen gesucht, die ein wirtschaftliches Auskommen trotz der Beschränkungen ermöglichen. Da es sich um einen Geflügelhof handelt, fällt keine flüssige Gülle an. Lediglich dem anfallenden Hühnermist müsse künftig 20 Prozent mehr Heu beigemengt werden. Dieser sogenannte Rottemist könne dann anschließend ohne Bedenken auf dem Feld und Acker ausgebracht werden.

„Somit sind die Belange der Landwirtschaft mit berücksichtigt worden“, sagte Oliver Huber vom Wasserwirtschaftsamt, der den Gemeinderat und Bürgermeister Markus Knoblauch über den aktuellen Sachstand im Wasserschutzgebietsverfahren informierte.

Der Gemeinderat und die Verwaltung sehen die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung als Kernaufgaben der Gemeinde an. Dabei stehe die Trinkwasserqualität an erster Stelle. Der Ausweisung der Wasserschutzgebiete für die Brunnen des GVWV Kapfenburg stimmte der Gemeinderat einstimmig zu, nachdem sichergestellt war, dass die kommunalen und landwirtschaftlichen Belange im laufenden Verfahren berücksichtigt wurden.